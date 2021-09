Co 9 z 10 lidí neví o tvrzeném skle a jak pořídit to, které opravdu vydrží

Komerční sdělení: Dnes již bereme tvrzená skla nebo fólie na naše zařízení jako samozřejmost. Mobilní telefony mají čím dál větší zobrazovací plochu, menší rámečky a po každém spadnutí na zem se modlíme, aby byl náš telefon v pořádku. Není se vlastně ani čemu divit. Ceny mobilních telefonů jsou dnes totiž na zcela jiné úrovni, přičemž některé z těchto zařízení dokonce bereme i jako módní doplněk.

Když se navíc podíváme na prémiové značky, zjistíme, že se za tyto peníze pořídit například staré auto. Proto je pro nás nesmírně důležité zařízení určitým způsobem obrnit, a to jak nejvíc to jen jde. Aby toho nebylo málo, tak displej telefonu je jednou z nejrizikovějších komponent, a zároveň se jedná o nejdražší položku z pohledu náhradních dílů. Nabízí se tedy jednoduchá otázka. Ja vybrat to nejlepší? V takovém případě se stačí držet několika tipů a triků, které s tímto dokážou pomoct. Pojďme se na ně tedy společně podívat:

Vždy se ujistěte, že tvrzené sklo či fólie je opravdu pro váš mobilní telefon. Každé tvrzené sklo či fólie je přesně uzpůsobené na daný typ telefonu (například výřezem na fotoaparát či sluchátko).

Vyvarujte se špatně nalepenému sklu. To nejen že vypadá neesteticky, ale zároveň může způsobovat problémy s odezvou displeje. Dalším rizikem je, že v případě špatně nalepeného skla vám jej nadále může oddělávat například zadní kryt. Z tohoto důvodu se nabízí otázka, zdali není raději lepší nechat tento úkon na odborníky.

Předem se zamyslete nad tím, jak moc bude displej vystaven pádům. Pokud jste maximálně opatrní a pády vás tedy netrápí, vystačíte si s fólií. V opačném případě je ale vhodnější volit tvrzené sklo.

Tvrzená skla: Čím víc D, tím lépe

V dnešní době máme již velmi propracované a pokročilé druhy tvrzených skel. Na trhu se každopádně nachází pravděpodobně stovky nejrůznějších druhů s různým označením – například 2D či dokonce 5D. Co je ale lepší? Možná si můžete pamatovat na pořekadlo: „Čím víc pruhů, tím víc adidas.“ Přesně tohle pak platí i v případě tvrzených skel. Důvod je v zaoblení na konci samotného skla. Pokud tedy máme 3D a více, je sklo krásně zaoblené, neřeže do ruky, lépe sedne na displej a může ho tak lépe ochránit. Skla typu 2D jsou rovnější a buď nesedí tak dobře na hraně displeje, anebo je sklo kratší a displej není plně chráněn. Stačí pak zavadit nehtem nebo sponou v kapse a sklo se odlepí nebo praskne.

Všichni to známe, tvrzené skla nám pořád praskají a už nemáme nervy každou chvíli sklo měnit. Nejen, že je to zátěž na peněženku, ale taky máme pocit, že tvrzené skla displej vůbec nechrání a jsou až přespříliš křehká. Nenechte se však zmást. Displeje jsou totiž opravdu křehké a stačí mít telefon s klíči v kapse, špatně si sednout do auta a rozbitý displej je na světě. Tvrzené skla díky těmto nárazům displej ochrání a vždy je lepší zaplatit nějakou kačku za sklo, než pak řešit nákladnou výměnu displeje.

Ochranná fólie

Ochranné fólie jsou takovou levnější variantou ochrany displeje. Spoustu výrobců již tyto fólie dodávají do balení k telefonu zdarma a pokud vám telefon nepadá z ruky každou chvíli, můžete folii brát za dobrou variantu. Ta vám však displej ochrání jen proti poškrábání či oděrkám. Problém nastává, když telefon spadne na zem. Je proto na zvážení, jestli máte telefon pro dítě či dospěláka. Aplikace fólie je také velmi ošemetná záležitost, jelikož se špatně lepí a bez odborné pomoci je to záležitost na celý večer. Výhodou však je, že fólie nepraská a mění se jen, když ji máte opravdu hodně poškrábanou.

Jak si pomoct s nalepením skla/fólie

Pojďme si nyní ještě shrnout, jak co možná nejlépe nalepit samotné sklo či fólii. Jedná se o poměrně náročnější úkon, který si vyžaduje trpělivost a notnou dávku preciznosti. Přesně proto byste si na lepení měli vždy vyhradit určitý čas, během kterého nebudete nikým/ničím rušeni. V tomto směru je opravdu nutný klid a maximální soustředěnost. Před samotnou aplikací je navíc potřeba displej pořádně vyčistit a osušit, případně odstranit malé chloupky a ostatní nečistoty.

Mějte ale na paměti, že jakmile nalepíte sklo špatně, tak už se o to s vysokou pravděpodobností nebudete moci pokusit znovu. Přesně z tohoto důvodu je mnohdy výhodnější vsadit na služby odborníků. V našich končinách má silné jméno iLoveServis. Ten nabízí prvotřídní služby v oblasti servisu chytrých mobilních telefonů a dokonce má po Česku 11 poboček. Pokud byste tedy potřebovali nalepit sklo či fólii, jednoduše vám postačí se na pobočce zastavit a o zbytek se postarají experti za vás. Aplikace tvrzeného skla/fólie navíc probíhá na počkání a po chvíli tedy můžete odejít s chráněným telefonem.

