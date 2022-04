Recenze fólie Ocushield pro MacBook: Jak funguje fólie blokující modré záření z laptopu

Ve světě chytrých telefonů je zcela běžné použití ochranných fólií a tvrzených skel. Tyto doplňky se už ale před několika lety rozšířily i na řadu dalších zařízení a dnes s jejich pomocí můžeme chránit například i naše laptopy s logem nakousnutého jablka. Jejich cíl je přitom jasný – ochránit obrazovku před poškrábáním, nebo dokonce horším poškozením. Obyčejné fólie pro Mac jsou ale poměrně nudné. Co takhle je obohatit o nějaké další výhody, díky čemuž jejich používání skutečně přinese nějaký přínos?

Přesně to slibuje fólie Ocushield pro MacBook, která mimo ochrany také filtruje modré světlo a stejně tak se pyšní i antibakteriálním povrchem. Tedy alespoň tohle uvádí výrobce. Na našem magazínu jste si již mohli přečíst recenzi tvrzeného skla Ocushield pro iPhone, které se pyšnilo stejným filtrem modrého světla a obstálo na výbornou. Právě proto si nyní posvítíme i na fólii určenou pro laptopy a otestujeme, zdali skutečně stojí za to. Za jejím vývojem totiž stojí přímo optometristi a nechybí ji ani takzvaný privátní filtr, díky čemuž je obrazovka čitelná pouze pro samotného uživatele, zatímco z boku na ni neuvidíme snad ani pixel.

Balení aneb rovnou k věci

Jak je u našich recenzí zvykem, pojďme začít tradičně u balení. Musím uznat, že v tomto případě je vše vyřešeno poměrně elegantně ve formě „obálky“ z tvrdého papíru. Po rozbalení tak na nás vykoukne samotná fólie, čistící hadřík z mikrovláken, samolepky pro odebrání prachu z displeje a dvoje nálepky pro uchycení. Proč zrovna dvoje? Fólii lze aplikovat dvěma způsoby a je na každém uživateli, pro který z nich se rozhodne, za což upřímně musím výrobce pochválit. K tomu se ale dostaneme až později.

Na chvíli se ale ještě vraťme k samotné obálce. Jestli je něco, co u produktů obecně nemám v lásce, pak jsou to jednoznačně několikastránkové brožury plné informací, které mě jako spotřebitele vlastně vůbec nezajímají. Tohle naštěstí není ten případ. Zmiňovaná obálka totiž zároveň slouží jako nosič všech potřebných informací a poslouží nám i jako manuál. Na její přední straně je vyobrazena samotná fólie, pod kterou jsou zmíněny veškeré benefity jejího používání. Zezadu pak najdeme pokyny pro instalaci a stručný popis modrého záření a jeho dopadů na lidský organismus.

Aplikace

A nyní k tomu nejdůležitějšímu aneb jak vlastně aplikovat fólii Ocushield. V případě iPhonů je to poměrně jednoduché. Stačí nám pouze zarovnat fólii/sklo s displejem a zbytek se vyřeší prakticky sám. Obrazovka mého MacBooku Air má ale úhlopříčku 13″, kvůli čemuž bychom s takovým postupem úplně nepochodili a pravděpodobně tak dali zabrat i našim nervům. Vše se tedy řeší trošku šikovnější cestou. Jak už jsme ostatně naznačili výše, existují dva způsoby nanesení – vyjímatelný a semi-permanentní.

Zatímco u vyjímatelného způsobu můžeme fólii kdykoliv sundat, v případě semi-permanentního je pomocí samolepek přilepena k displeji. Popíšeme si proto obě verze a vypíchneme jejich benefity. Obě jsou ale při správné aplikaci plně bezpečné. Zároveň je před aplikací, ať už ji budeme vykonávat tou či onou metodou, nesmírně důležité displej očistit od veškerých nečistot. Jak už bylo zmíněno výše, k tomu je naštěstí k dispozici hadřík z mikrovláken i samolepky pro odstranění prachových částic.

Vyjímatelný způsob

Pojďme se nejprve podívat na takzvaný vyjímatelný způsob, který je poměrně šikovným řešením pro ty, kteří si fólii chtějí nasazovat pouze někdy. Někdo ji může chtít využívat například jen po večerech kvůli benefitům filtru modrého zařízení, případně na cestách kvůli privátnímu filtru, díky čemuž lidé ve vlaku nebo v letadle neuvidí, co je na obrazovce zobrazeno, ačkoliv budou sedět přímo vedle zařízení. Nyní ale k samotné aplikaci. K tomu nám poslouží šestice samolepek, které podle návodu nalepíme na okraje obrazovky. Je nesmírně důležité, aby zaoblené okraje samolepek směřovaly dovnitř displeje. Lepí na nich totiž jenom jedna půlka, a to právě u hran obrazovky. Druhá polovina slouží jako samotná úchytka.

Jakmile máme samolepky přichycené k displeji, stačí nám už jen fólii vsunout z vrchní strany tak, aby se přichytila pod úchytkami. Díky tomu bude perfektně držet a sedět tak, aby pokrývala celý displej. Stejným způsobem pak lze kdykoliv i sundat. Záleží vždy na preferencích samotného uživatele.

Semi-permanentní způsob

Připevnění ochranné fólie takzvanou semi-permanentní metodou se zdá být o něco komfortnější. Nejen, že fólie v takovém případě vypadá na displeji podstatně lépe, ale zároveň se tak nemusíme obtěžovat s jejím opakovaným nandáváním a sundáváním – jakmile ji přilepíme, už zkrátka bude držet a nemusíme nic řešit. V takovém případě nám opět pomohou přiložené samolepky, tentokrát s modrou barvou, které nalepíme přímo na fólii. Tu už následně jen stačí přilnavou stranou přiložit k obrazovce a voìla, máme hotovo. Vše je opět detailně vysvětleno na zadní straně balení, kde je celý proces vysvětlen krok po kroku.

Fólie Ocushield v praxi

Stojí ale fólie Ocushield s filtrem modrého světla vůbec za to, nebo pouze slibuje zázraky? Zásadní rozdíl lze zpozorovat ihned po jejím nalepení. Musím sám uznat, že jsem byl vcelku překvapený kvalitou privátního filtru. Na přiložených snímcích můžete (ne)vidět, jak ostatně funguje přímo v praxi. Fólie zkrátka skvěle maskuje zobrazený obsah před nežádoucíma očima. To je ale samozřejmě to nejmenší. Nás nejvíce zajímá filtr modrého světla. Pokud jste si někdy vyzkoušeli například brýle s tímto zaměřením, pak jistě víte, že jsou jejich skla mírně nažloutlá. Upřímně přesně tohoto jsem se obával, respektive že Ocushield bude celkově kazit dojem z obrazu.

Navzdory tomu má obrazovka stále věrné podání barev, které se ale přirozeně zhoršuje pod některými úhly, za což je zodpovědný mnohokrát zmiňovaný privátní filtr. Obecně je ale z hlediska používání fólie poměrně příjemná a kvalitě nemám prakticky co bych vytkl. Na druhou stranu je ale nutné počítat se sníženou svítivostí displeje. Zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit situaci s FaceTime HD kamerou. Fólie naštěstí zakrývá pouze samotnou obrazovku a do webkamery tedy nikterak nezasahuje.

Jako poslední bych také rád zdůraznil, že se fólie pyšní antibakteriálním povrchem, což v současné chvíli přijde víc než vhod.

Proč chtít blokovat modré světlo

Následně se ještě nabízí otázka, proč vůbec chtít blokovat modré světlo vyzařované z obrazovky? V posledních letech se kolem tohoto tématu točí obrovská diskuze, kdy navíc díky rozsáhlým studiím konečně známé důsledky modrého záření na lidský organismus. Koukáním do monitorů, laptopů a telefonů bohužel záměrně unavujeme naše oči, což může vyústit v bolesti hlavy či syndrom suchého oka. Nejčastěji se ale hovoří o dopadech na zdravý spánek. Modré světlo totiž blokuje produkci hormonu s názvem melatonin, který je nesmírně důležitý pro správný biorytmus spánku a bdění.

Samozřejmě jako nejlepší řešení se nabízí, abychom naše elektronické společníky nevyužívali alespoň pár hodin před spaním, což ale nemusí každému vyhovovat. Zatímco pro ranní skřivany tohle nemusí představovat problém, tak pro takzvané noční sovy, které jsou daleko produktivnější večer či v noci, je něco podobného prakticky nepředstavitelné. Jelikož se do této kategorie řadím i já sám, moc dobře vím, jak těžké usínání někdy může být. V tomto směru jsem navíc vyzkoušel jak nativní funkci Night Shift, tak také program f.lux. Například takový Night Shift blokuje průměrně 30 % až 60 % modrého záření. Zde už jen záleží na nastavení každého uživatele, avšak přes 70 % se bohužel nedostaneme. Fólie Ocushield je ale na úplně jiné úrovni. Efektivně totiž blokuje až 99 % škodlivého UV & modrého záření v rozsahu vlnové délky od 300 do 400 nm, a až 54 % modrého světla v rozmezí od 400 do 470 nm vlnové délky. Tímto prakticky pokrývá celou část spektra, které se chceme vyhnout, aniž bychom museli vůbec něco nastavovat.

Osobně ještě nosím i dioptrické brýle, jejíchž skla by měla lehce blokovat modré záření. Jako nejefektivnější se mi v tomto směru osvědčila kombinace právě zmiňovaných brýlí a ochranné fólie Ocushield. Kompromisy na straně kvality zobrazení jsou totiž v takovém případě prakticky minimální a nadále mohu počítat s již zmiňovaným věrným podáním barev.

