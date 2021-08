Instagram bude nově vyžadovat datum narození. Vyplnit jej musí každý

Sociální síť Instagram utahuje šrouby. Zástupci společnosti dnes uvedli, že sociální síť nyní bude vyžadovat, aby všichni uživatelé Instagramu sdíleli své datum narození kvůli vytvoření bezpečnějších a soukromějších zážitků pro mladistvé.

Instagram přidal pro uživatele kolonku pro datum narození a ti, kteří jej ještě nezveřejnili, budou vyzváni, aby tak učinili. Bude se tak dít při otevření aplikace a během používání. Aby tedy uživatelé mohli i nadále bezproblémově tuto síť používat, budou muset uvést své datum narození. Instagram rovněž plánuje na určité příspěvky umístit varovnou obrazovku a před samotou „žádostí o zobrazení“ bude taktéž požadovat datum narození (pokud jej pochopitelně uživatel ještě nezadal). To bude samozřejmě vyžadováno u citlivějších příspěvků. Informace o věku budou použity k vytvoření bezpečnostních prvků. Tedy aby se mladším uživatelům dostalo na oči to, co se v případě jejich věku hodí. Jde tedy o další posílení ochrany dětí. V březnu tohoto roku Instagram zavedl pořádky, které mají zabránit dospělým, aby posílali zprávy osobám mladším 18 let. V minulém měsíci pak automaticky zavedl účty osob mladších 16 let jako soukromé. Jak se na tento nově zavedený krok Instagramu díváte vy? Na podobu novinky se můžete podívat ve výše umístěné galerii.