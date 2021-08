Na iOS vychází oceňovaná adventura What Remains of Edith Finch. Další hry od Annapurny jsou ve výprodeji

Minulý měsíc se během svého speciálního streamu pochlubila vydavatelská společnost Annapurna Interactive množstvím her, které pro své fanoušky připravuje. Mezi novinkami se objevily i dva mobilní tituly, o kterých jsme už psali v samostatném článku. Nyní si můžete na App Storu zakoupit jednu z nich – mobilní port oceňované adventury What Remains of Edith Finch. Ta vypráví příběh rodinné kletby, jež prožíváte skrz subjektivní zkušenosti jejích jednotlivých členů.

Na rozdíl od podobných adventur nabízí What Remains of Edith Finch spoustu originální hratelnosti. To vyvěrá z faktu, že se celou hru konstantně přesouváte mezi zkušenostmi vašich příbuzných. Jednou se tak v představách ocitnete v kůži mořského monstra, za nějakou dobu zas prožijete,y jaké to je být pracovníkem v továrně na rybí konzervy, když máte neukočírovatelnou představivost. Hru seženete na App Storu za 129 korun.

Annapurna Interactive si ale ještě kromě vydání nového portu pro hráče připravila i zvýhodněnou nabídku svých starších titulů. A že je z čeho vybírat. Na App Storu tak za velmi dobrou cenu nyní seženete relaxační simulátor okvětních lístků Flower (25 korun), realistický příběh o hledání lásky Florence (25 korun), nádhernou vizuální novelu If Found (79 korun) nebo z konzolí dobře známé, meditativní Journey (49 korun). Všechny hry v katalogu Annapurny stojí za zkoušku, je jen na vás, které dáte šanci. Jaká je vaše oblíbená? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.