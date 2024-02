Apple: Tyto hry z Apple Arcade byste si rozhodně měli na Vision Pro zahrát

Apple Arcade otevírá hráčům mimořádný katalog her, které si mohou vychutnat na Apple Vision Pro, novém revolučním prostorovém počítači, který mění způsob, jakým lidé pracují, spolupracují, komunikují, oživují vzpomínky a užívají si zábavu. Prostorové hry vytvořené speciálně pro Arcade na Apple Vision Pro otevírají úžasné nové herní příležitosti díky propojení digitálního obsahu s fyzickým světem. visionOS přináší výkonné prostorové zážitky díky zcela novému trojrozměrnému uživatelskému rozhraní a vstupnímu systému ovládanému výhradně očima, rukama a hlasem uživatele. Hráči mohou rukama krájet jablka, když se jejich obývací pokoj promění ve vlastní dódžó ve hře Super Fruit Ninja, odpálit dokonalý úder, když se volně pohybují po svérázném golfovém hřišti přímo u nich doma ve hře WHAT THE GOLF?, uniknout do fascinujícího audiovizuálního zážitku ve hře Synth Riders a mnoho dalšího.

„Tohle je teprve začátek nové éry her, kdy se hráči plně ponoří do úžasných herních světů a budou s hrami ve svém fyzickém prostředí interagovat úžasnými novými způsoby,“ řekl Alex Rofman, vedoucí ředitel Apple Arcade. „Jsme lídrem v nabídce jedinečných prostorových her na Apple Arcade, které jsou možné pouze na Apple Vision Pro, a těšíme se, že našim zákazníkům brzy přineseme ještě kouzelnější prostorové herní zážitky.“

„Hernu jsme navrhli tak, aby poskytovala dosud nejautentičtější digitální herní večer s herními zážitky, které jsou prakticky k nerozeznání od jejich reálných protějšků,“ řekl Tommy Palm, generální ředitel a zakladatel společnosti Resolution Games. „Díky reprodukci klasických herních prvků, s nimiž mohou hráči interagovat novými způsoby, od hracích karet až po pěšáky, jsme nadšeni, že můžeme předvést neuvěřitelné schopnosti technologie Apple Vision Pro, které umožňují realistické vtělení do reálného prostředí.“

Mezi prostorové hry, které jsou nyní k dispozici na Apple Arcade, patří Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Patterned, Illustrated, Wylde Flowers, stitch., Synth Riders, LEGO Builder’s Journey, Bloons TD 6+ a Super Fruit Ninja.