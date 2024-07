V srpnu dorazí na Apple Arcade tato legendární hra

Společnost Apple pokračuje ve svém měsíčním cyklu vydávání novinek pro svou předplatitelskou herní službu Apple Arcade a tento týden, na jaké pecky se můžeme těšit v srpnu. Hlavním tahákem bude nová hra z jedné velmi populární herní série, kromě toho se ale nabídka rozšíří ještě o další dva tituly.

Společnost Apple podrobně popsala nové hry v související tiskové zprávě:

„Příští měsíc přistanou na Apple Arcade hned tři skvělé novinky – Temple Run: Legends, Vampire Survivors+ a prostorová hra Castle Crumble pro Apple Vision Pro.“ Temple Run: Legends odstartuje už 1. srpna. Apple zdůrazňuje, že se jedná o první hru v sérii, která nabídne mód „level-based runner“. To znamená, že se můžete těšit na hraní po úrovních na rozdíl od nekonečného běhu, který byl charakteristický pro předchozí díly. Dalším titulem, na který se mohou předplatitelé herní služby Apple Arcade těšit, bude Vampire Survivors+. Další nová hra – Castle Crumble, určená pro zařízení s LiDAR scannerem a technologií Apple Vision Pro – dorazí 29. srpna.

Vývojářské studio Imangi Studios popisuje chystaný Temple Run: Legends takto: „Běhejte, plavejte, skákejte a připojte se k legii hrdinů v Temple Run: Legends. Kromě klasického nekonečného běhu mohou hráči prozkoumávat starověkou Aperion s novými herními módy, dynamickými výzvami a odměnami a více než 500 úrovněmi v příběhovém režimu. Připravte se na zdolávání rozmanitých prostředí, interakci s fascinujícími obyvateli a tvory a setkání s jedinečnými, zbrusu novými hrdiny, kteří vás provedou dalším dobrodružstvím.“ Apple také zmínil, že se v červenci dočkáme nových aktualizací stávajících her na Apple Arcade, jako jsou Hello Kitty Island Adventure, Sonic Racing, Tamagotchi Adventure Kingdom, WHAT THE CAR?, SpongeBob: Patty Pursuit a Snake.io.