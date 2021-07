Jedna novinka a jeden kult. Na iPhony zamíří dvě hry od Annapurna Interactive

Vydavatelská společnost Annapurna Interactive je v herním průmyslu známá svým dobrým čichem na nezávislé herní hity. Pod svá křídla v minulosti vzala takové pecky jako The Pathless, Florence nebo If Found. Během včerejší prezentace, kde firma představila své nadcházející projekty přitom přišly ke slovu i hry, které zamíří i na iPhony a iPady. Dvě z nich spojuje důraz na vyprávění příběhu a originální hra s vizuálním stylem. Jedna z nich je přitom žhavou novinkou, zatímco tu druhou už léta známe z velkých platforem.

Jako první si představme novinku A Memoir Blue. Vývojáři z Cloisters Interactive ji popisují jako interaktivní báseň. ve hře budeme sledovat příběh světoznámé plavkyně a její matky. Jejich vztah i možná kvůli úspěšné sportovní kariéře dcery začíná skřípat a mladá Miriam bude muset nahlédnout do vlastní minulosti, aby znovu našla cestu k odcizené matce. Hra bude kombinovat ručně malovanou estetiku s trojrozměrnými objekty, půjde tedy o zážitek unikátní jak z příběhového, tak z vizuálního hlediska. A Memoir Blue vychází 12. října.

Druhou oznámenou příběhovou hrou se stalo What Remains of Edith Finch. Ta původně vyšla již v roce 2017 na velkých platformách. Mobilní verze nabídne stejný příběh o rodinné kletbě, ve kterém prožijete psychické útrapy jejích jednotlivých členů. Poměrně krátká hra je stále oceňována za velkou variabilitu herní náplně a svou nezaměnitelnou přemýšlivost. What Remains of Edith Finch vychází na App Storu už 16. srpna.