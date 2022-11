Bohemia Interactive varuje před zneužitím Army 3 pro vytváření fake news

Vytváření falešných zpráv je bohužel moderní a nejednou k tomu pomohla i česká hra. V minulosti se již několikrát stalo, že záběry z Army 3 byly dezinformátory prezentovány jako autentické. Dělo se tak v souvislosti s konflikty v Sýrii, Palestině či Afghánístánu a ruská invaze na Ukrajině není výjimkou. Studio Bohemia Interactive si je těchto problémů vědomo, a tak vypracovalo seznam, kterak rozlišit pravé záběry od těch z Army 3. Jedná se o body jako nízké rozlišení, absence zvuku, roztřesená kamera, pohyb postav či příliš tmavý obraz. Arma 3 je hodně otevřenou hrou, a tak lze zde vytvořit téměř cokoli. Tvůrci mimo jiné hráče nabádají, aby s obsahem jednali zodpovědně.

📻 Dear community,

We are fully aware that fake videos made from #Arma3 title are appearing on the internet, pretending to be original videos from various armed conflicts.

Here you can read our official statement 👇https://t.co/nA8bbuePJv pic.twitter.com/ZZFmw9ckL5

— Arma Platform (@ArmaPlatform) November 28, 2022