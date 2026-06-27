Vzpomínka na legendu: Operace Flashpoint slaví čtvrtstoletí a Bohemia Interactive naděluje nečekaný remaster

Přesně 22. června 2001 herní svět zažil malou revoluci. V tento den totiž české studio Bohemia Interactive vydalo vojenskou akci s názvem Operation Flashpoint: Cold War Crisis. Hra, která vůbec poprvé ukázala, že hráč na bojišti není nezničitelným hrdinou, ale pouhým vojákem ztraceným uvnitř rozsáhlého konfliktu. Hra tak slaví úctyhodných 25 let od svého vydání. A právě k tomuto významnému výročí si domácí vývojáři připravili pro všechny fanoušky fantastické překvapení v podobě zbrusu nového remasteru.
Konec arkádových hrdinů
Operace Flashpoint na přelomu tisíciletí definovala zcela nový žánr vojenských simulátorů. Namísto koridorových a zběsilých stříleček přinesla obrovská a otevřená bojiště společně s herními prvky, které byly v roce 2001 naprosto neobvyklé. Unikátní kombinace pěchoty, možnosti řídit nejrůznější vozidla, pokročilé umělé inteligence, velení vlastní jednotce a komplexního editoru misí následně určila směr, kterým se vydala celá slavná série Arma.
Návrat pod staronovým jménem
Během speciálního výročního streamu, kterého se zúčastnili i zakladatelé studia Marek a Ondřej Španělovi, bylo oznámeno oživení této legendy. Pamětníci jistě vědí, že kvůli právům na značku Operation Flashpoint, která zůstala v rukou vydavatelství Codemasters (dnes patřícímu pod Electronic Arts), muselo studio hru v roce 2011 přejmenovat na Arma: Cold War Assault. Nový projekt tak nyní nese oficiální název Arma: Cold War Assault Remastered.
Nejde přitom o kompletní remake postavený na zcela novém enginu, ale o důkladně modernizovanou verzi původní hry. Původní engine Poseidon byl pro potřeby remasteru znovu postaven v moderním jazyce C++ a nyní běží nativně na 64bitových operačních systémech Windows a Linux. Hra se dočkala podpory širokoúhlých monitorů a upraveného kódu, aby si bez problémů rozuměla se současným hardwarem. Studio navíc celou hru uvolnilo pro moderskou komunitu, a to včetně zdrojových kódů a speciálního open source balíčku původních assetů.
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Konečně opět v češtině
Pro tuzemské hráče přineslo oznámení ještě jeden zásadní důvod k radosti. Do hry se totiž vrací kompletní česká lokalizace, a to včetně legendárního původního dabingu. Ve vydání s podtitulem Cold War Assault z roku 2011 dabing zcela chyběl a i samotné české titulky bylo nutné velmi složitě a ručně aktivovat skrze úpravy konfiguračních souborů. Datum vydání ovšem zatím uvedeno nebylo. Čekání si ale můžete zkrátit už nyní. Na Steamu je totiž zcela zdarma k dispozici hratelná ukázka Arma: Cold War Assault Remastered Demo, která mimo jiné slouží jako předvoj pro vznik budoucího obsahu od komunity. Demo představuje samostatný kus hry, kde můžete okamžitě naskočit do klasického otevřeného světa plného vozidel, vylepšené AI a misí přesně tak, jak si je pamatujete.