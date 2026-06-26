iPhone 18 možná nabídne více RAM, než se čekalo. Zde je důvod

Přestože do představení základního iPhonu 18 zbývá ještě poměrně dlouhá doba, protože si má telefon vůbec poprvé odbýt svou premiéru až příští rok na jaře,už nyní se začínají objevovat první informace o jeho výbavě. A jedna z nich může řadu fanoušků potěšit. Podle nejnovější zprávy z Asie totiž Apple zvažuje navýšení operační paměti základního modelu nad původně očekávanou hodnotu. Zatímco dosavadní úniky hovořily o 12 GB RAM, nyní se ve hře objevuje i konfigurace s vyšší kapacitou. O finálním rozhodnutí má ale Apple zatím stále jednat.
Důvod je poměrně jednoduchý. Apple chce, aby i základní iPhone 18 bez problémů zvládal všechny funkce Apple Intelligence včetně nejpokročilejšího modelu Siri AI, který firma představila na letošní WWDC. Právě ten je totiž výrazně náročnější na operační paměť než současné funkce Apple Intelligence. Už dnes Apple uvádí, že jeho nejvýkonnější AI model vyžaduje minimálně 12 GB RAM, což je také důvod, proč je dostupný jen na vybraných iPhonech.
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Nakonec může rozhodnout cena
Podle zdrojů blízkých dodavatelskému řetězci Apple aktuálně zvažuje dvě varianty. Buď ponechá základní iPhone 18 na 12 GB RAM, nebo jej vybaví ještě větší kapacitou. Finální rozhodnutí má padnout podle situace na trhu s paměťovými čipy, jejich dostupnosti i výrobních nákladů. Pokud by ceny pamětí dále rostly, mohl by Apple zůstat u nižší varianty, aby udržel výrobní náklady pod kontrolou.
V posledních měsících přitom ceny paměťových čipů výrazně rostou kvůli obrovské poptávce ze strany výrobců AI serverů. Apple už kvůli tomu zdražil řadu svých produktů a není vyloučeno, že právě cena pamětí bude hrát významnou roli i při finální konfiguraci iPhonu 18.
Apple chce sjednotit celou řadu
Pokud se informace potvrdí, půjde o další krok ve sjednocování celé produktové řady. Zatímco dnes se kapacita operační paměti mezi jednotlivými modely liší, u iPhonu 18 chce Apple podle všeho nabídnout stejný základ napříč prakticky celou rodinou. To by znamenalo, že i nejlevnější model zvládne všechny AI funkce bez kompromisů a uživatelé nebudou muset připlácet za dražší varianty jen kvůli Apple Intelligence.
Na definitivní potvrzení si ale budeme muset ještě počkat. Jak totiž zaznělo výše, základní iPhone 18 by se podle současných informací neměl představit letos na podzim, ale až na jaře 2027. Apple totiž údajně přechází na nový harmonogram uvádění iPhonů, kdy budou nejprve debutovat modely Pro a skládací iPhone, zatímco základní modely dorazí až o několik měsíců později.