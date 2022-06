Toto jsou podle Applu nejhezčí aplikace za uplynulý rok

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple na vývojářské konferenci WWDC rozdá ceny pro aplikace s nejlepším designem za uplynulý rok známé pod názvem Apple Design Awards a ani letošek nebude v tomto směru výjimkou. Před pár hodinami pak zveřejnil seznam finalistů, ze kterých aplikaci s nejlepší designem vybere. Které to jsou?

I letos má Apple v plánu vyhlašovat hned několik vítězů a to konkrétně podle kategorií Inkluzivita, Zábava, Interakce, Vizuály a grafika, Sociální dopad či Inovace. Seznam finalistů naleznete níže:

Inkluzivita

Letter Rooms

Navi

Procreate

tint.

Noted.

Wylde Flowers

Zábava

Chineasy

Moncage

(Not Boring) Habits

Overboard!

Please, Touch The Artwork

Waterllama

Interakce

A Music Story

Gibbon: Beyond the Trees

Slopes

Transit

Vectornator: Vector Design

What Remains of Edith Finch

Vizuál a grafika

Alien: Isolation

Behind the Frame

Halide Mark II

LEGO Star Wars: Castaways

MD Clock

(Not Boring) Habits

Sociální dopad

Active Arcade

Empathy

Gibbon: Beyond the Trees

Headspace

Rebel Girls

Wylde Flowers

Inovace

Active Arcade

Focus Noodles

MARVEL Future Revolution

Odio

Procreate

Townscaper

Je poměrně úsměvné, že zatímco některé aplikace jsou vyloženě z dílny nezávislých vývojářů, jiné jako například Gibbon: Beyond the Trees pochází z Apple Arcade. Do toho jej sice také dodalo nezávislé herní studio, ale vzhledem k tomu, že se jedná o titul zařazený do služby Applu není zřejmě třeba nikomu jakkoliv déle vysvětlovat, že tu nějaké vazby “navíc” přeci jen jsou.