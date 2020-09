Z Playstationu na iPhony. Na iOS vychází nápaditá adventura The Unfinished Swan

Kritikou oceňovaná hra The Unfinished Swan vyšla původně pouze na Playstation 3 v roce 2012. Nyní se z ničeho nic bez oznámení objevila na digitálních obchodech s PC hrami a přidala k tomu i návštěvu App Storeu. A jedná se o opravdu unikátní, těžko popsatelný zážitek.

Hra začíná neobyčejnou nehodou, při které uteče z namalovaného obrazu labuť a vy se ji v roli hlavního hrdiny, desetiletého Munroea, rozhodnete následovat do světa kouzelné knihy. Svět je z velké části černobílý, jako stvořený pro milovníky minimalismu. Příběh rozdělený do kapitol nezabere moc času, ale během krátké herní cesty vám The Unfinished Swan nabídne řadu způsobů, jak s podivným světem interagovat, a nezapomenutelná setkání s různými kouzelnými tvory.

The Unfinished Swan je hra, která se dá těžko popsat, takže vzhledem k její délce se zdá snažší doporučit si ji rovnou zahrát. Vyvojáři z Giant Sparrow jsou mistři v oboru vytváření atmosférických, emotivních her, jak dokázali na jejich novějším počinu What Remains of Edith Finch. Univerzálně pozitivní reakce herních kritiků si můžete sami potvrdit už teď.