Návrat do škol se blíží. Připravte se na něj s Alzou a spoustou slev na ní

Komerční sdělení: Přestože je tomu skoro až k nevíře, letošní letní prázdniny se již přehouply již do své druhé poloviny, což znamená jediné – nový školní rok se pomalu ale jistě blíží. Určitě tak nebude na škodu se na něj začít pozvolna připravovat nákupem vybavení, které by se v jeho průběhu mohlo hodit. A kdy jindy začít než v období, kdy má Alza na spoustu zajímavé (nejen) školní výbavy super slevy.

Zdroj: Unsplash

Ať už sháníte sluchátka, tablety, školní brašny či notebooky a počítače, vězte, že s jejich sháněním na Alze nebude problém. Super je navíc to, že například takové MacBooky Air v nejnovější verzi, které jsou uživatelsky extrémně oblíbené pro svůj výkon v kombinaci s kompaktními rozměry a líbivým designem seženete nyní na Alze o tisíce korun levněji. Totéž v bledě modrém pak platí i pro AirPods nebo iPady. Pokud pak nechcete příliš utrácet například při nákupu příslušenství pro vaší výbavu do škol, sáhnout můžete po některém produktu řady AlzaPower, která vyniká svým vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Třešničkou na dortu je pak to, že spousta AlzaPower věcí je taktéž ve slevě.

Kompletní nabídku (nejen) školních potřeb na Alze si můžete prohlédnout zde