Facebook stále chystá Instagram pro děti

V březnu tohoto roku prosvištěla internetem zpráva, že Facebook pracuje na nové verzi Instagramu, jež bude obsahem zaměřená na uživatele mladší 13 let. Mělo by se jednat o jakousi bezpečnou verzi. Věk 13 let je právě věk, od kterého je možné si Instagram založit. V podstatě nic ale nebrání dětem o svém věku lhát. Tuto snahu Facebooku podpořily v kampani také všemožná spotřebitelská a občanská sdružení. Dobrou zprávou je, že Facebook má tuto verzi Instagramu stále v plánu.

Na nové verzi pro děti se stále pracuje a společnost tvrdí, že nejlepším způsobem je vytvořit pro děti příslušný nástroj místo toho, aby jim bylo zakázáno být online. Facebook se nechal slyšet, že hledá způsoby, jak snížit motivaci dětí lhát o svém věku, a dle jeho názoru je nejlepší vytvořit nástroj přesně pro ně. Zároveň se počítá se spravováním rodiči či zákonnými zástupci. Ve společnosti jsou si ale vědomi, že bude nějakou dobu trvat přesvědčování dětí o tom, že by si měly tuto verzi Instagramu stáhnout. Facebook již na Instagramu používá několik metod k ochraně dětí. Například znemožňuje podezřelým účtům (spamy) vyhledávat osoby pod 18 let. V některých zemích mají pak uživatelé mladší 18 let (či 16 let) nastavený nativně soukromý účet. V dohledné době se také plánuje omezení reklamy inzerentů na děti, přičemž tato praktika se implementuje rovněž do Facebooku a Messengeru. V neposlední řadě společnost spoléhá také na nahlašování dětí ostatními uživateli.