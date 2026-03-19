Polovina dětí používá mobil už od narození. Přichází generace, která nepozná svět bez iPhonu

Ještě před pár lety by to znělo jako přehnaná obava. Dnes jde o realitu, kterou potvrzuje i nová studie STEM pro zvednihlavu.cz. Podle ní se více než polovina dětí dostává do kontaktu s obrazovkou už během prvního roku života. Mobil, tablet nebo televize se tak stávají součástí dětství dříve, než děti začnou mluvit. Rodiče přitom sahají po telefonech z velmi praktického důvodu. Fungují. Dokážou dítě uklidnit, zabavit během jídla, v autě i v situacích, kdy je potřeba rychlé řešení. Technologie se tak nenápadně stala nástrojem, který pomáhá zvládat každodenní realitu moderního rodičovství. Právě tady ale začíná zásadní změna. Vyrůstá generace dětí, pro kterou není digitální svět novinkou, ale přirozeným prostředím. První kontakt s technologií přichází dříve než řada klíčových zkušeností, které formují vývoj mozku i sociální chování.
Podle zmíněné studie nejsou čísla jen okrajovým jevem, ale masovým trendem:
- více než polovina dětí sleduje obrazovku už v prvním roce života
- významná část batolat tráví s mobilem nebo tabletem i více než hodinu denně
- u předškolních dětí se používání digitálních zařízení stává pravidlem
Nejde přitom o samotnou technologii. Problém je především v načasování a intenzitě. Mozek malého dítěte se vyvíjí skrze kontakt s okolím, interakci s lidmi a přirozené objevování světa. Obrazovka tyto podněty nahrazuje, často velmi efektivně, ale ne plnohodnotně. Zkušenosti ze škol navíc ukazují, jak výrazný může být rozdíl. V prostředí, kde jsou mobily omezené, jsou děti aktivnější, více komunikují a lépe se soustředí. Tam, kde jsou běžně dostupné, roste podíl pasivního sledování obsahu a klesá schopnost udržet pozornost. S rostoucím věkem se role mobilu dál posiluje. U starších dětí už nejde jen o pohádky, ale o hlavní prostor, kde tráví čas. Sledují videa, komunikují, hrají hry a fungují na sociálních sítích. Mobil se z nástroje stává prostředím. Z pohledu technologických firem jde o zajímavý paradox. Apple i další společnosti přidávají funkce jako Screen Time nebo rodičovskou kontrolu, které mají používání regulovat. Zároveň ale jejich zařízení pronikají do života dětí stále dříve. Realita tak ukazuje, že adopce technologií je rychlejší než schopnost ji kontrolovat.
Co průzkum ukázal?
- 55 % dětí mladších jednoho roku se již pravidelně dívá na obrazovky.
- 41 % dětí ve věku 1–2 roky tráví u obrazovek více než hodinu denně a každé páté více než dvě hodiny.
- 68 % předškoláků je u obrazovek déle než hodinu denně. 42 % dokonce více než dvě.
- 37 % nejmenších dětí sleduje obrazovky samo.
- 40 % dětí sleduje obrazovky během jídla. 36 % rodičů využívá obrazovku jako nástroj pro zklidnění dítěte, 73 % rodičů ji využívá ve chvílích, kdy si potřebují něco sami vyřídit.
- 25 % dětí do 5 let pravidelně sleduje krátká videa typu YouTube Shorts, TikTok či Instagram Reels.
- 61 % rodičů nemá stanovený časový limit nebo se jej nedaří dodržovat.
Debata se proto posouvá. Už nejde o to, jestli děti mají používat iPhone nebo jiný smartphone. To je dnes prakticky samozřejmost. Klíčové je spíše nastavení hranic a to, jakou roli technologie v dětství sehrají. Pokud současný trend vydrží, vyroste generace, která bude digitálně nejvyspělejší v historii. Zároveň ale může čelit problémům s pozorností nebo závislostí na neustálé stimulaci. Nejde nutně o negativní scénář, ale o změnu, která je rychlejší než kdy dříve. Jedno je jisté. Dětství bez technologií už se nevrátí. To, co ale zůstává v rukou rodičů, je způsob, jakým budou technologie součástí života těch nejmladších. A právě to rozhodne o tom, jak bude vypadat další generace.
Upřímně jako rodič, který má doma syna ve věku necelých dvou let nedokážu chápat lidi ,kteří dávají dětem jakýkoli displej, natož pak mobilní telefon. Náš syn se dívá na displej pouze ve dvou případech a to když létá poměrně často přes atlantik do USA a zpět do EU a nebo když jedeme autem déle než hodinu. I v tom případě mu pouze pustím pohádku v angličtině aby se zdokonaloval a nemá žádnou možnost si s iPadem hrát, pouze sleduje pohádku. Tato situace navíc nastává maximálně jednou za týden, když jedeme někam na výlet nebo letíme zpět do EU.