Apple představil nový vzdělávací program pro děti

V americké Alabamě proběhla speciální konference, které se zúčastnil Apple, ale také vzdělávací nezisková společnost Ed Farm. Ta má v plánu využít rozšířenou realitu Applu k tomu, aby studentům přiblížila historii lidských práv, a to po boku vzdělávacích programů Everyone Can Code a Everyone Can Create. A právě vzdělávací program, který bude celé vzdělávání dětí zaštiťovat, společně Apple s Ed Farm představil.

Vzdělávací společnost Ed Farm se řadí mezi neziskové a jedná se o jednoho z hlavním partnerů jablečné společnosti. Hlavní misí Ed Farm je nasadit speciální učitele s inovativními nástroji a strategiemi do škol a komunit, aby mohlo být podpořeno aktivní vyučování všech studentů. Vizí firmy je poté inovativní svět, kde mají lidé přístup ke všemu, co potřebují k vytvoření budoucích pracovních pozic. Na speciální konferenci Tim Cook hovořil především o důležitosti vyučování lidských práv, a také o designování nových praktik pro vyučování, inovování a technologií v budoucnosti – údajně se jedná o jeho cíl.

Ed Farm by měl těžit především z využívání ARKitu, společně s již zaběhlými programy Everyone Can Code a Everyone Can Create, které nabízí perfektní formu pro vzdělávání. Apple, jakožto partner Ed Farm, samozřejmě nabízí plnou podporu této společnosti, a to jak pomocí softwaru, tak také hardwarem, financemi a profesionální podporou: „Ed Farm nasadí do škol a komunit učitele s inovativními nástroji a strategií, které podpoří aktivní vyučování studentů. Ti budou mít také možnost naučit se využívat Swift, což je jednoduchý programovací jazyk od Applu. Apple společnosti Ed Farm poskytne hardware, software, financování a profesionální podporu. Školám v Birminghamu Apple předal již přes 400 různých zařízení.“ Bohužel, jak už to tak u podobných programů bývá, v České republice si jej neužijeme.