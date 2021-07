Japonské RPG NieR: Reincarnation konečně vychází na iOS

Hry ze série NieR se během let staly kultovními klasiky nejen díky své neoddiskutovatelné kvalitě, ale i díky unikátnímu pohledu na konstrukci herních narativů a tvorbu virtuálních světů. Japonská RPG série si před čtvrt rokem odbyla svůj první vstup do rybníčku remasterovaných titulů společně s vydáním NieR Replicant ver.1.22474487139…. Nyní ji čeká i první ponor do drasticky odlišného světa mobilního gamingu. Do App Storu totiž konečně dorazilo mohutně očekávané NieR Reincarnation, o kterém jsme poprvé psali už před více než rokem. Od svých starších sourozenců se hra hratelností sice liší mohutně, můžete ale stále najít společné znaky, které ji jednoznačně řadí do již kultovní japonské série.

Hra se zaměřuje kromě do taktičtějšího módu zabalené frenetické akce, kterou známe z předchozích dílů série, i na prozkoumávání originálního světa. To prostupuje i do příběhu, v němž budete mít za úkol najít úlomky paměti legendární zbraně. Přitom vás bude doprovázet ještě záhadný poletující duch, kterému říkáte Mama. Důležitým prvkem hratelnosti jsou pak změny pohledu. Zatímco při průzkumu herního světa se budete pohybovat v klasickém třírozměrném světě, když skočíte do jednoho z paměťových úlomků, hra vám jeden z rozměrů překvapivě ubere. Pokud vás popis hry zaujal, neváhejte a stahujte NieR Reincarnation z App Storu již nyní. Hra je zdarma, obsahuje ale mikrotranskace.