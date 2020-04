Chystaná herní iOS pecka Nier Reincarnation se ukazuje v nových gameplay záběrech

Je to již nějaký ten pátek, co bylo oficiálně oznámeno surrealistické adventurní RPG Nier Reincarnation, které úspěšně navazuje na svého staršího soukmenovce Nier: Automata. Ten zamířil na PC a konzole před několika lety a stal se jakýmsi pomyslným králem tohoto unikátního žánru. Mobilní hráči ale dlouhou dobu strádali a o podobný zážitek byli ochuzeni. Naštěstí však vývojáři ze Square Enix vyslyšeli prosby fanoušků a konečně zveřejnili gameplay záběry, které názorně ukazují, jak bude právoplatný následovník vypadat.

Pokud milujete východní a zejména japonské hry, série Nier je vám nejspíše velmi dobře známá. Ač se na první pohled mohou hry z této ságy jevit jako obyčejné soubojové adventury, pod povrchem skýtají daleko komplikovanější a komplexnější kombinaci. Nier sice hraje zejména na akční, frenetické souboje, ale zároveň také náležitě dbá na příběh a RPG prvky, které dotvářejí celkovou atmosféru. Výjimkou nebude v tomto ohledu ani přírůstek s podtitulem Reincarnation, který se dočkal oznámení před několika měsíci. Dosud však nebylo známo co vlastně od nového mobilního dílu můžeme očekávat a zda se ponese v duchu svých starších sourozenců, či přijde se zcela novými herními mechanikami. Naštěstí nás vývojáři ze Square Enix nenechali příliš dlouho čekat a uveřejnili dlouho očekávané gameplay záběry, které jasně naznačují, že se můžeme těšit na autentický a plnohodnotný zážitek.

Bystří a znalí fanoušci si však všimnou jisté změny, která k sérii Nier příliš nesedí. Místo videa napěchovaného akčními souboji totiž tvůrci přispěchali spíše s nenuceným a odpočinkovým prozkoumáváním obrovského otevřeného světa, který nabídne i nejrůznější výhledy na dávno zapomenutá města a možnost pokochat se okolním prostředím. To ale rozhodně není na škodu a možnost v klidu prolézt každý kout dystopického světa jistě podtrhne hutnou atmosféru. Studio Square Enix nezklamalo ani po vizuální stránce, která je takřka k nerozeznání od počítačové a konzolové verze. Stejně tak uším bude lahodit hudební doprovod, který je oproti Nier Automata o poznání poklidnější a abstraktnější. Kdy přesně se dočkáme vydání vývojáři neoznámili, ale podle interních zdrojů by hra měla spatřit světlo světa již do několika měsíců. Pokud tedy nedáte dopustit na netradiční mix žánrů a japonské hry jsou pro vás jasnou volbou, doporučujeme sledovat dění a nenechat si ujít předběžné registrace na App Storu, které budou spuštěny již brzy.