Takto to vypadalo v Apple Storech po celém světě při startu prodejů iPhonů 17

V pátek 19. září se opět odehrál jeden z těch dnů, které mají fanoušci Applu v kalendáři výrazně zakroužkované. Do prodeje totiž zamířila kompletní řada novinek, mezi kterými nechybí iPhone 17, lehký a tenký iPhone Air, profesionálně laděné iPhony 17 Pro a 17 Pro Max, trojice nových Apple Watch v čele s vlajkovou lodí Series 11, extrémní Ultra 3 i dostupnější SE 3 a v neposlední řadě také třetí generace AirPods Pro. Apple tím završil letošní produktový cyklus a fanouškům dal opět důvod vyrazit do obchodů. Zatímco ve světě mají zákazníci možnost navštívit přímo Apple Store, u nás se novinky objevily u autorizovaných prodejců, na stránkách apple.com i v aplikaci Apple Store. Pokud vás však zajímá, jak to v Apple Storech ve světě minulý pátek vypadalo, skvělý obrázek si můžete udělat z fotek, které Apple zveřejnil ve svém Newsroomu.