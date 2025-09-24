Zavřít reklamu

Takto to vypadalo v Apple Storech po celém světě při startu prodejů iPhonů 17

Jiří Filip
V pátek 19. září se opět odehrál jeden z těch dnů, které mají fanoušci Applu v kalendáři výrazně zakroužkované. Do prodeje totiž zamířila kompletní řada novinek, mezi kterými nechybí iPhone 17, lehký a tenký iPhone Air, profesionálně laděné iPhony 17 Pro a 17 Pro Max, trojice nových Apple Watch v čele s vlajkovou lodí Series 11, extrémní Ultra 3 i dostupnější SE 3 a v neposlední řadě také třetí generace AirPods Pro. Apple tím završil letošní produktový cyklus a fanouškům dal opět důvod vyrazit do obchodů. Zatímco ve světě mají zákazníci možnost navštívit přímo Apple Store, u nás se novinky objevily u autorizovaných prodejců, na stránkách apple.com i v aplikaci Apple Store. Pokud vás však zajímá, jak to v Apple Storech ve světě minulý pátek vypadalo, skvělý obrázek si můžete udělat z fotek, které Apple zveřejnil ve svém Newsroomu. 

Apple BKC Mumbai customer holding iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-BKC-Mumbai-customer-holding-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple BKC Mumbai customer with iPhone 17 Pro purchase 250919 ve velké velikosti Apple-BKC-Mumbai-customer-with-iPhone-17-Pro-purchase-250919 ve velké velikosti
Apple BKC Mumbai customers with iPhone 17 Pro purchases 250919 ve velké velikosti Apple-BKC-Mumbai-customers-with-iPhone-17-Pro-purchases-250919 ve velké velikosti
Apple BKC Mumbai store queue 250919 ve velké velikosti Apple-BKC-Mumbai-store-queue-250919 ve velké velikosti
Apple BKC Mumbai team members 250919 ve velké velikosti Apple-BKC-Mumbai-team-members-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit customer holding silver iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-customer-holding-silver-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit customer trying on Apple Watch 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-customer-trying-on-Apple-Watch-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit customer with silver iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-customer-with-silver-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit customers with Apple swag 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-customers-with-Apple-swag-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit first customer 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-first-customer-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit interior 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-interior-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit team member assisting customer with iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-team-member-assisting-customer-with-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit Tim Cook and Deirdre O Brien welcome customers with team members 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-Tim-Cook-and-Deirdre-O-Brien-welcome-customers-with-team-members-250919 ve velké velikosti
Apple Downtown Detroit Tim Cook greeting family 250919 ve velké velikosti Apple-Downtown-Detroit-Tim-Cook-greeting-family-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York customer taking a selfie 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-customer-taking-a-selfie-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York customer taking a selfie with iPhone Air 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-customer-taking-a-selfie-with-iPhone-Air-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York customer trying on Apple Watch Series 11 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-customer-trying-on-Apple-Watch-Series-11-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York customer with cosmic orange iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-customer-with-cosmic-orange-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York customer with silver iPhone 17 Pro purchase 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-customer-with-silver-iPhone-17-Pro-purchase-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York customers taking a selfie with iPhone Air 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-customers-taking-a-selfie-with-iPhone-Air-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York family with iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-family-with-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York interior crowd 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-interior-crowd-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York iPhone Air and cosmic orange iPhone 17 Pro comparison 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-iPhone-Air-and-cosmic-orange-iPhone-17-Pro-comparison-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York team member and customer at AirPods Pro 3 display 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-team-member-and-customer-at-AirPods-Pro-3-display-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York Tim Cook and Deirdre O Brien welcome customers with team members 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-Tim-Cook-and-Deirdre-O-Brien-welcome-customers-with-team-members-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York Tim Cook with iPhone 17 Pro customer 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-Tim-Cook-with-iPhone-17-Pro-customer-250919 ve velké velikosti
Apple Fifth Avenue New York Tim Cook with iPhone Air customer 250919 ve velké velikosti Apple-Fifth-Avenue-New-York-Tim-Cook-with-iPhone-Air-customer-250919 ve velké velikosti
Apple Nanjing East Shanghai customer trying on Apple Watch Series 11 250919 ve velké velikosti Apple-Nanjing-East-Shanghai-customer-trying-on-Apple-Watch-Series-11-250919 ve velké velikosti
Apple Nanjing East Shanghai customer wearing AirPods Pro 3 250919 ve velké velikosti Apple-Nanjing-East-Shanghai-customer-wearing-AirPods-Pro-3-250919 ve velké velikosti
Apple Nanjing East Shanghai customer with iPhone 17 Pro purchases 250919 ve velké velikosti Apple-Nanjing-East-Shanghai-customer-with-iPhone-17-Pro-purchases-250919 ve velké velikosti
Apple Nanjing East Shanghai customers holding iPhone 17 250919 ve velké velikosti Apple-Nanjing-East-Shanghai-customers-holding-iPhone-17-250919 ve velké velikosti
Apple Nanjing East Shanghai interior crowd 250919 ve velké velikosti Apple-Nanjing-East-Shanghai-interior-crowd-250919 ve velké velikosti
Apple Nanjing East Shanghai store queue 250919 ve velké velikosti Apple-Nanjing-East-Shanghai-store-queue-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London customer wearing AirPods Pro 3 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-customer-wearing-AirPods-Pro-3-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London customer wearing Apple Watch Series 11 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-customer-wearing-Apple-Watch-Series-11-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London customer with iPhone Air and AirPods Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-customer-with-iPhone-Air-and-AirPods-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London customers taking a photo with iPhone Air 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-customers-taking-a-photo-with-iPhone-Air-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London customers with iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-customers-with-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London interior crowd 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-interior-crowd-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London store queue 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-store-queue-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London team member with iPhone 17 Pro customer 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-team-member-with-iPhone-17-Pro-customer-250919 ve velké velikosti
Apple Regent Street London team members 250919 ve velké velikosti Apple-Regent-Street-London-team-members-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customer fitting Apple Watch Ultra 3 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customer-fitting-Apple-Watch-Ultra-3-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customer holding iPhone Air 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customer-holding-iPhone-Air-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customer purchasing iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customer-purchasing-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customer using iPhone Air 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customer-using-iPhone-Air-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customer wearing AirPods Pro 3 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customer-wearing-AirPods-Pro-3-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customers holding iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customers-holding-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney customers taking selfie with iPhone 17 Pro 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-customers-taking-selfie-with-iPhone-17-Pro-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney interior 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-interior-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney store queue 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-store-queue-250919 ve velké velikosti
Apple Sydney team members with customer 250919 ve velké velikosti Apple-Sydney-team-members-with-customer-250919 ve velké velikosti
