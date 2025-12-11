Evropa válcuje svět. Mobilní internet v roce 2025 ukazuje, kdo dnes opravdu udává tempo

Zatímco ještě před odhadem 15 až 20 lety valná většina z nás konzumovala internetový obsah primárně na počítačích, díky nástupu chytrých telefonů a mobilnímu internetu v nich se tento trend zcela obrátil. To ostatně potvrzuje i nová analýza společnosti nPerf, která se zaměřuje na to, kolik procent uživatelů internetu v dané zemi využívá ke sledování internetu právě mobilní telefon. Mobil totiž už dávno není „ten druhý“ vedle notebooku – ve většině zemí se stal naprosto dominantní bránou k internetu. A tomu jsou logicky i internetové stránky přizpůsobené.
Velmi zajímavé je pak to, že podle průzkumu nPerf se Evropa stala nejlépe fungujícím kontinentem pro mobilní procházení internetu, a to naprosto přesvědčivě. Irsko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko a Belgie tvoří pětici států, které letos dosáhly nejlepších výsledků na světě. Irsko pak vede se skóre 79,13 %, což v překladu znamená, že běžné weby se tam načítají prakticky bez prodlev a jsou obecně perfektně optimalizované pro mobily.
Hodnota 100 % přitom reprezentuje okamžité načtení stránky, 0 % situaci, kdy se stránka na mobilu nenačte vůbec. Nejde tedy o nějaké akademické číslo, ale o velmi praktický ukazatel toho, jak pohodlné je reálné používání internetu v mobilu.
Důležité je zmínit ještě jednu věc: nPerf sleduje reálné chování uživatelů na pěti nejnavštěvovanějších webech v dané zemi. To mimo jiné docela dobře ukazuje, jak velká část internetového provozu se dnes odehrává právě na mobilech. U většiny států už mobilní browsing tvoří drtivou většinu běžného konzumu digitálního obsahu od sociálních sítí po online nákupy. A je to právě tato realita, která dává výsledkům zcela nový kontext.
Zajímavé je, že Spojené státy, které spustily 5G už v roce 2018 a historicky patří mezi technologické lídry, se v první pětce vůbec neobjevily. Rozloha, rozdílná kvalita infrastruktur a roztříštěnost tamního internetového „trhu“ zde tedy podle všeho dělají své. Modernizovat sítě v Irsku nebo Belgii je zkrátka úplně jiný logistický úkol než v zemi o několika milionech kilometrů čtverečních. nPerf navíc používá jednotnou metodiku a anonymizovaná reálná data od skutečných uživatelů. Výsledkem je velmi věrný obrázek toho, jak rychle a plynule dnes lidé surfují po internetu a kde se dá mluvit o skutečně moderních mobilních sítích.
Rok 2025 tedy naplno potvrzuje, že zatímco se svět přesouvá na mobilní zařízení rychleji než kdy dřív, Evropa si dokázala vybudovat infrastrukturu, která to zvládá s přehledem a to jak z hlediska zasíťování, tak i kvality webů jako takových. A právě díky tomu dnes patří mezi regiony, kde mobilní browsing není kompromisem, ale standardem, který udává směr i zbytku světa.