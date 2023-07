Jak na mobilní internet v USA

Řešit v USA jakékoli klasické GSM volání je v podstatě mimo realitu. I příchozí hovory vás budou stát v závislosti na vašem tuzemském operátorovi desítky korun za minutu. Volání z amerického čísla na evropské nebo naopak je také extrémně drahé a i když někteří mají balíčky s voláním do USA, rozhodně to neplatí pro každého. Mnohem lepší je tak spoléhat se výhradně na data, která se dají sehnat za poměrně rozumnou cenu a s jejich pomocí pak už jen stačí přes jakoukoli službu typu Whatsapp, Viber, FaceTime a tak podobně volat. Stejně tak místo sms dnes již každý posílá iMessage nebo zprávy přes alternativní messengery.

Pokud se vám někdy zdálo, že data v ČR jsou drahá, pak věřte, že jsou oproti tomu, co nabízejí američtí operátoři v podstatě zdarma. Budu nyní mluvit za Kalifornii a věřím, že v jiných státech může být situace mírně odlišná. Realita v Kalifornii je však taková, že zatímco já jsme si data koupil doma již před odletem, kamarád spoléhal na to, že si koupí sim kartu až na místě a ušetří. Opak je však pravdou. Já jsem konkrétně sáhl po SIM kartě od společnosti TravSim, kde jsem si koupil 50GB dat na 10 dní za 33€ a to včetně poštovného. Za zhruba týden dorazila SIM karta, kterou jsem den před odletem aktivoval zadáním jejího kódu na stránkách TravSim a od té doby jsme měl po dobu deset dní 50GB dat. Vše fungovalo okamžitě po příletu do USA a i když jsem s daty absolutně nešetřil, vyplácat 50GB za 10 dní při běžném volání, posílání videí a fotek, je téměř nemožné. Celková cena tak byla 33€ a vše fungovalo bez jakéhokoli sebemenšího problému.

Zatím co svoji evropskou kartu mám v telefonu jako eSIM, kartu do USA jsem měl ve fyzické podobě a dal jsem ji do iPhone. V nastaveních jsem si pak pro jistotu těsně před odletem deaktivoval data na evropské SIM, kdyby se cokoli stalo, aby nehrozilo, že se například iPhone špatně přepne a využije data z evropské SIM a já zaplatím nesmysl. Ať už se jednalo o San Francisco, Cupertino, San Jose, Santa Cruz nebo okolní části těchto měst, všude jsem měl vždy 5G a SIM karta od TravSim byla konkrétně od T-Mobile. Za celou dobu pobytu nenastal jediný problém a vše fungovalo jak mělo. Právě proto mohu TravSim s klidným srdcem doporučit všem, kteří chtějí mít v USA mobilní data.

Kamarád, který si myslel že ušetří, si nakonec v pobočce T-Mobile přímo v Cuperitnu koupil za 30$ neuvěřitelných 5GB Dat s tím, že dalších 10$ chtěl operátor za aktivaci SIM karty. Data jsou v USA opravdu velmi nákladno uzáležitostí a za neomezené balíčky se platí od 80$ do zhruba 120$ měsíčně. Pokud tedy chcete větší oběm dat v USA a chcete mít navíc vše vyřešno dřív než dosednete na letiště, pak je TravSim zajímavou možností. Navíc číslo a SIM karta zůstává aktivní a při další cestě stačí kartu dobít a máte opět k dispozici data.

