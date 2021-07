Nový díl závodní série Rush Rally dorazí na iPhony už 19. srpna

Série Rush Rally se na iOS může pyšnit už trojicí velmi kvalitních dílů. Hry se snaží věrohodně převést na malé obrazovky zážitek ze závodění na hlíně a zatím se jim to s železnou pravidelností vždy podařilo. Nyní vývojáři ze studia Brownmonster připravují další díl, který se odpoutá od vývojové linie, jež chtěla hráčům poskytnout autentickou zkušenost rally závodníka, a přesune herní kameru vysoko nad závodní tratě, do ptačí perspektivy, se kterou se potýkali hráči v závodních hrách spíše v dávné minulosti. Přesun k jednoduššímu vyobrazení závodů však neuznamená, že by vývojáři nějak osekali řadu výdobytků, se kterými přišli během tří předchozích dílů série. Těšit se tak v nadcházejícím Rush Rally Origins můžete například na vypilovanou grafiku a vyladěný grafický engine.

Rush Rally Origins bude obsahovat 36 nových úrovní se systémem změn času a počasí, pomocí kterého můžete měnit náležitosti každé z tratí. Na vybraných zařízeních budete navíc moci závodit i ve speciálních módech při šedesáti nebo sto dvaceti snímcích za vteřinu. Vývojáři se však o detailnější seznam podporovaných zařízení nepodělili. Na všech telefonech a tabletech však nebude chybět možnost upravit si dle svého uvážení ovládací schéma nebo si připojit herní ovladač. Rush Rally Origins je každopádně už za dveřmi, a jestli se na něj přečtení těchto řádků už těšíte, nezapomeňte se ke hře předregistrovat na App Storu. Tam hra vyjde už 19. srpna za cenu 129 korun.