Zlato na dosah 5 000 USD a stříbrná rally. Proč drahé kovy přepisují historii?

Komerční sdělení: Ceny drahých kovů v posledních dnech neustále posouvají hranice možného. Zlato i stříbro potvrzují svou roli „bezpečného přístavu“ v době, kdy globální trhy čelí koktejlu geopolitické a makroekonomické nejistoty. Zatímco zlato začátkem týdne atakovalo úroveň 4 690 USD za unci a k magické hranici 5 000 USD mu zbývá jen zhruba 7 %, stříbro šokuje ještě výrazněji. Poprvé v historii překonalo 93 USD a za poslední rok připsalo neuvěřitelných 170 %.
Proč ceny letí vzhůru?
Za současnou rally nestojí jeden konkrétní faktor, ale kombinace událostí, které vytvářejí pro drahé kovy dokonalé prostředí. Klíčovou roli hraje geopolitické napětí vyvolané administrativou Donalda Trumpa. Jeho vyjádření ohledně nových cel a strategických plánů s Grónskem vnášejí na trhy značnou dávku nervozity.
Dalším zdrojem napětí je situace ve Venezuele a neustálý neklid na Blízkém východě, zejména v souvislosti s Íránem. Každé zhoršení situace v těchto regionech tradičně vede investory k přesunu kapitálu do aktiv, která jsou vnímána jako stabilní a bezpečná.
Výrazným zdrojem nejistoty je také otevřený střet mezi Donaldem Trumpem a šéfem americké centrální banky (Fed) Jeromem Powellem. Trump veřejně kritizuje Powellovu politiku a tlačí na agresivnější snižování úrokových sazeb, čemuž se Fed brání ve snaze udržet si svou nezávislost.
Tento politický tlak na centrální banku otřásá důvěrou v americký dolar. Historicky platí, že čím více je ohrožena stabilita měnové politiky, tím atraktivnější se stává zlato a stříbro jako uchovatel hodnoty.
Vývoj ceny zlata (GOLD CFD). Zdroj: Investičná aplikácia XTB. Minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
Kromě fundamentálních zpráv hraje roli i psychologie trhu. Silný růstový trend přitahuje spekulativní kapitál a nové investory, kteří se obávají, že jim „ujede vlak“. Toto pozitivní momentum samo o sobě tlačí ceny drahých kovů výše. Vše navíc podporuje oslabující dolar a očekávání, že úrokové sazby v budoucnu klesnou.
Pro investory to znamená jediné: zlato a stříbro aktuálně nejsou jen komoditami, ale klíčovým barometrem globálního rizika. V rámci investičního účtu u XTB získáte nejen nástroje pro obchodování zlata a stříbra, ale i možnost nechat své neinvestované prostředky úročit, zatímco čekáte na tu správnou nákupní příležitost.
Máte zájem obchodovat zlato nebo sledovat jiné příležitosti na komoditních trzích? Zlato a celá řada dalších komodit, indexů, akcií a ETF jsou k dispozici v investiční aplikaci XTB.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.