Slovenský iStores výrazně zlevnil nejnovější Apple Watch i skvělé reproduktory Harman Kardon

Komerční sdělení: Máte rádi slevy? Divili bychom se, kdyby tomu tak nebylo. Pokud tomu tedy tak (dle našeho očekávání) je a vy zrovna přemýšlíte nad koupí nových Apple Watch či reproduktoru, máme pro vás vynikající tip. Slovenský iStores totiž nyní výrazně zlevnil Apple Watch Series 5 ve 40 a 44 milimetrech spolu s reproduktorem Harman Kardon Citation 200.

Lačníte-li po Apple Watch, určitě vás potěší, že v případě 40 milimetrového modelu spadla jeho cena u modré verze o 60 euro na příjemných 369 euro. Pokud byste pak radši hodinky větší, za 44 milimetrové Apple Watch Series 6 v červené barvě zaplatíte o 50 euro méně oproti původní ceně – tedy pouhých 399 euro. Slevy jsou to tedy v obou případech více než zajímavé.

Zde však slevové šílenství nekončí, ba právě naopak. Pokud si totiž libujete v kvalitním zvuku i vytříbeném designu, který reproduktor Harman Kardon nabízí, mohl by se vám model Citation 200 líbit. Do slevy se dostala konkrétně černá a šedá barevná varianta s tím, že je lze nyní koupit už za 259 euro, tedy o celých 90 euro levněji, než se prodávají standardně. A to už se opravdu vyplatí