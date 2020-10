Recenze Harman/Kardon FLY TWS: Prémiová plně bezdrátová sluchátka, která nezklamou

V dnešním testu se podíváme na plně bezdrátová sluchátka Harman/Kardon FLY TWS, které patří do stejné produktové řady, jako včera testovaný model FLY ANC. I když jde o modelovou řadu FLY, která je prezentována jako cestovní, nedisponuje tento model funkcí ANC. Bude to v běžném provozu velký problém?

Specifikace

O zvukový projev se u tohoto modelu starají dynamické měniče o průměru 5,8 mm, disponující frekvenčním rozsahem 10 Hz – 20 kHz a citlivostí 97 dBSPL@1 kHz/1 mW. Uvnitř sluchátek se nachází maličké baterie o kapacitě 110 mAh, díky kterým se mohou sluchátka pochlubit výdrží až 6 hodin s tím, že nabíjecí pouzdro s baterií o kapacitě 850 mAh dokáže sluchátka nabít na dalších 14 hodin poslechu, celkem tedy zhruba 20 hodin v závislosti na způsobu používání. Nabíjení sluchátek probíhá prostřednictvím USB-C konektoru a trvá necelé dvě hodiny. Sluchátka disponují také funkci quick-charge, kdy za 10 minut nabíjení získáte až hodinu poslechu. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 5, sluchátka se bohužel neumí připojit k více zdrojům současně. Z hlediska výbavy zde najdeme funkce Ambient Aware a Talk Through, které můžeme znát ze sluchátek od JBL, dále potěší certifikace voděodolnosti IPx5 či podpora pro asistentky Amazon Alexa či Google Assistant. Samozřejmostí jsou pak integrované mikrofony pro hovory. Sluchátka váží 14,6 gramu a jsou k dispozici v černé barevné variantě.

Provedení

Provedení je na první pohled prémiové. Nabíjecí pouzdro je tvořené ze dvou materiálů, přičemž spodní polovina je z pogumovaného plastu, horní je pak také plastová, je však potažená černou koženkou. Na zadní straně pouzdra se nachází nabíjecí USB-C konektor, na horní straně víka pak logo výrobce. Magnety zavíracího mechanismu by možná mohly být trochu silnější, kloub jako takový však působí solidně. Co se týče sluchátek, ty jsou plastová kromě dotykové plochy, která je pokryta stejnou koženkou jako horní díl pouzdra. Kolem dokola této plochy se pak nachází ještě ozdobné lesklé orámování. Z hlediska provedení není co vytknout.

Ergonomie

To se však nedá říct o stránce ergonomické. V balení sluchátek se nachází tři standardní velikosti špuntů (S, M a L), tudíž každý by měl být schopný si vybrat tu správnou velikost. Špunty však nejsou tím hlavním ergonomickým problémem sluchátek (pokut tento typ sluchátek vyloženě nemusíte), tím je tvar a provedení těla sluchátek samotných. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně hladkou plochu bez nějakého pomocného mechanismu pro udržení v uchu (jako je obvyklé u některých sportovněji laděných modelů), sluchátka v uchu drží jen za pomocí tlaku, který se vytvoří správným natočením sluchátka v ušním boltci. To však může být zásadní problém, pokud vám sluchátka tvarově nesednou. Osobně jsem s tím velmi bojoval a subjektivně jsem sluchátka vyhodnotil jako velice nepohodlná. To však nemusí platit obecně, neb všichni máme uši tvarované mírně odlišně a jiným uživatelům mohou sluchátka sedět perfektně.

Ovládání

Ne příliš dobré ergonomii však nepomáhají ani dotykové funkce. Když už se vám podaří sluchátka usadit adekvátně do uší, každé gesto využívající dvě dotykové plochy může jejich usazení narušit, což může být velice nepříjemné. Vzhledem k tomu, že jsou prakticky dostupné jen dva ovládací panely, je ovládání sluchátek poněkud kostrbaté. Naštěstí je možné si gesta namapovat za pomocí aplikace Harman Kardon Headphones.

Díky ní je možné si na levé sluchátko namapovat gesto pro zapnutí funkce Talk Through nebo Ambient Aware, na pravém se pak dá nastavit upravování hlasitosti. Kromě toho se zde nabízí také ekvalizér s možností uživatelských presetů a další administrativní funkce sluchátek, jako je třeba aktualizace firmwaru, aktivace spolupráce s asistentkami a další.

Zvuk

Co se však velmi povedlo je zvukové podání což je něco, co jsem chválil i u většího modelu FLY ANC. Přednes je velice čistý, detailní a na poměry malých špuntů zároveň poměrně hutný. Vyvážení zvuku je v defaultním nastavení velmi solidní, bez přílišného zesílení basů a výšek, byť jsou basové frekvence jasně zřetelné. Díky možnosti využití ekvalizéru v doprovodné aplikaci Harman Kardon Headphones si navíc může charakter zvuku každý upravit dle svých vlastních preferencí. Díky špuntové konstrukci sluchátka nabízí solidní míru pasivní izolace okolního hluku, hlasitost nabídnou více než dostatečnou, navíc bez přílišného zkreslení při vyšších úrovních hlasitosti.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Harman Kardon FLY TWS nabízí velice dobrou zvukovou reprodukci. Ani po stránce designové není moc co vytknout, největším problémem je ergonomie daná konstrukcí a dotyková gesta, která se mohou na ergonomii negativně projevit. Pokud vám tento model sedne, budete z něj nadšeni, neboť hrají opravdu hezky, nabídnou solidní výdrž a vypadají dobře. Zamrzí již zmiňovaná ergonomie, díky které sluchátka rozhodně nesednou každému, malou nepříjemností je také absence funkce na připojení více zařízení.