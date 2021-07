Do Genshin Impactu vtrhne známá herní postava od Playstationu

Genshin Impact od čínského studia miHoYo vtrhl minulé léto na herní scénu jako blesk z čistého nebe. Hřmění sice od jeho nástupu lehce ustálo, hra ale stále generuje obrovské zisky, za což může vděčit hlavně své mobilní verzi, která si v ničem nezadá s podobou hry, kterou můžete najít na velkých platformách. Před nedávnem hra upgradovala na verzi 2.0. Ta přinesla poprvé obrovský nový region, spoustu nových postav a hlavně posunula zase o něco dále příběh. Jen pár dní po velkém updatu vývojáři oznamují, jak bude vypadat první velká kolaborace v této verzi hry. Nepůjde o nic menšího než o spolupráci se samotným Playstationem. V Genshin Impact se totiž můžete brzy těšit na hlavní hrdinku hry Horizon: Zero Dawn, bojovnou Aloy.

Aloy si do své družiny budou nejprve moci přidat hráči na konzolích od Playstationu během updatu 2.1. Chvíli potom, po updatu na verzi 2.2, se dočkáme i my na telefonech a tabletech od Applu. Získání Aloy bude podmíněné dosažením ranku 20 a společně s ní bude možné získat i čtyřhvězdičkovou zbraň v podobě jejího charakteristického luku. Jestli se dočkáme ve hře i nějakých dalších elementů z Horizonu, zatím nevíme. Markeťáci od Sony se v poslední době rozhodně na uzdě nedrží a svoje licence rozšiřují mezi co největší možné publikum. Pro to hovoří kromě přidání Aloy do Genshin Impactu i postupné přidávání playstationových postav do populárního Fortnite nebo zvěsti o tom, že by se hry od Sony mohly objevit na nově představené herní streamovací službě od Netflixu.