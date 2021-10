Genshin Impact vydělává (nejen) na iPhonech neskutečné peníze

Mnozí se před vydáním hře Genshin Impact od studia Mihoyo vysmívali za její nápadnou podobnost veleúspěšnému The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Z projektu, který vypadal jako pouhý klon se ale vyklubala originální záležitost, jež dokázala již prověřenou hratelnost zakomponovat do návykového rámce plného zajímavých postav, propracovaných světů a rozmanitých možností. A i více než rok po vydání se hráči od Genshin Impactu nedokážou odtrhnout. To dosvědčuje těžko uvěřitelná hranice, kterou hra nyní překonala. Genshin Impact totiž ohlásil, že překonal hranici dvou miliard amerických dolarů v příjmech od nakupujících hráčů. Během ročního okna se tak jednalo o třetí nejlépe vydělávající mobilní hru.

Genshin Impact za sebou v rámci sledovaného období nechaly pouze dlouhodobé stálice Honor of Kings a PUBG Mobile. O čtvrté místo se podělilo Roblox se stále neskutečně dobře vydělávajícím Pokémon Go. Další dobrou zprávou pro hru je i fakt, že během tohoto září šlo o nejlépe vydělávající mobilní hru vůbec. Je přitom zjevné, že Genshin Impactu se nejvíce daří na východě. Takřka třetinu ze 341,7 milionu dolarů utratili hráči v Číně, dvacet jedna procent z částky pak přidali japonští fanoušci. Jste překvapení úspěchem Genshin Impactu, nebo jste věrnými hráči nečekaného hitu? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.