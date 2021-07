Potvrzeno: Netflix chystá vlastní herní platformu pro smartphony, bude “zdarma”

Týdny spekulací jsou u konce. Dnes v noci totiž Netflix při oznamování svých finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí svým investorům potvrdil, že hry jsou skutečně další kategorii obsahu, na kterou se chce zaměřit a že na vlastní platformě již pracuje.

Podle slov Netflixu bude jeho herní platforma zprvu zaměřena primárně na mobily s tím, že bude zahrnuta do klasického filmového a seriálového Netflixu. S ohledem na to si za ní proto nebude účtovat navíc ani korunu, což je rozhodně skvělá zpráva. Jakým směrem se budou jeho hry ubírat sice neprozradil, ale vzhledem k začlenění pod videoplatformu se zdá být prakticky jisté, že se bude značná část z nich točit právě kolem originálních filmů a seriálů, které jsou na Netflixu k dispozici a bude tedy jakýmisi jejich doplňky. Postupem času, až se herní vize Netflixu začnou naplňovat, se pak dá samozřejmě očekávat další expanze, ale i možné oddělení od videoplatformy a zavedení vlastního předplatného. To je však zatím samozřejmě jen hudbou budoucnosti.

Jelikož toho Netflix o svých herních plánech zatím bohužel odhalil extrémně málo, nevíme, kdy budou k dispozici první tituly a bohužel ani to, na jaké platformy dorazí. Mnozí uživatelé se totiž velmi obávají toho, že budou hry k dispozici jen na Androidech, protože je Apple na iPhony a iPady kvůli striktním podmínkám jeho App Store nepustí. Jediným schůdným řešením by bylo jejich vytvoření v rámci webových aplikací, což je však pro mobilní gaming poměrně těžké představitelné řešení. Přeci jen, streamování her je zcela odlišnou disciplínou než “přímé” hraní. Nechme se však překvapit, třeba se Netflix s Applem přeci jen dohodne.