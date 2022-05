Populární Genshin Impact překonal obrovský milník

Když na svět poprvé vývojáři Genshin Impact vyslali záběry z jimi připravované hry, nezůstala na projektu suchá nit. Připomínky, že hra připomíná poslední hru ze série The Legend of Zelda – a to nejen vizuálem, ale i hratelností, ovšem vzaly rychle za své, jen co se Genshin Impact dostal mezi široké publikum. Čínské gacha RPG s neustále bobtnajícím obsahem začalo být extrémně populární hlavně v asijských zemích, a od svého vydání v září roku 2020 se drží nejen na špici popularity, ale i na prvních místech v žebříčcích nejlépe vydělávajících mobilních her. Nyní analytická společnost Sensor Tower oznámila skutečnost, že hra překonala těžko představitelný finanční milník. Genshin Impact totiž během jeden a půl roku vydělal již přes tři miliardy amerických dolarů.

Nyní již epicky působící projekt přejmenovaného studia HoYoVerse dokázal na obrovskou částku dosáhnout soustavně skvělými výsledky. Každý půlrok od svého vydání se Genshin Impactu podařilo shromáždit přibližně miliardu. To svědčí o tom, že nedošlo k žádnému odlivu hráčů, a že si hra dokáže své současné fanoušky udržet. Naopak, podle statistik Sensor Tower dokonce hře obrovské množství hráčů přibylo. V porovnání se stejným obdobím minulého roku totiž hru hraje o 44 procent hráčů více. Pokud se k nim chcete přidat i vy, můžete si Genshin Impact zdarma stáhnout z App Storu.