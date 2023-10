Tvůrci fenoménu Genish Impact chtěli podvést Apple

Podle nové zprávy se čínská společnost miHoYo, jež stojí za velmi populární mobilní hrou Genshin Impact, dvakrát pokusila vyhnout placení 30% podílu společnosti Apple z nákupů v aplikacích, a to i přes úzké vztahy mezi tímto herním gigantem a Applem, které dokazuje několik ocenění, osobní návštěva generálního ředitele Tima Cooka i dvě hry společnosti, které byly představeny během uvedení iPhonu 15.

Již v roce 2020 se titul Genshin Impact od společnosti Apple dočkal ocenění Hra roku pro iPhone a o rok později si odnesl také cenu za nejlepší vizuální a grafické zpracování ve hrách v rámci Apple Design Awards. Cupertinská společnost uvedla, že její „srdcervoucí bojové scény a dalekosáhlé krajiny posouvají vizuální hranice mobilních her“. Byla také jednou z prvních, jež využily režimu 120 snímků za sekundu, který nabídl displej ProMotion v iPhonu 13 Pro a iPadu Pro v témže roce. O rok později pak byla označena za nejstahovanější akční hru. Začátkem tohoto roku vývojáře navštívil generální ředitel Applu Tim Cook a setkal se s tvůrčím týmem. Minulý měsíc se pak na keynote k iPhonu 15 objevily další dva tituly miHoYo, když je Apple použil k demonstraci herních schopností čipu A17 Pro.

Navzdory tomuto blízkému vztahu se však podle The China Project miHoYo snažila vyhnout placení 30% podílu společnosti Apple z nákupů v aplikacích, a to nejen jednou, ale hned dvakrát.

Vlastní nedávné pokusy společnosti miHoYo obejít pravidla Applu začaly v srpnu prostřednictvím její oficiální komunitní aplikace Mǐyóushè, kde mají fanoušci jejích vlajkových her, jako je právě Genshin Impact a její nejnovější verze Honkai: Star Rail, exkluzivní přístup k promo akcím a všemu, co se týká jejich oblíbených titulů.

Tento krok byl nenápadný a diskrétní. Místo toho, aby společnost miHoYo veřejně spustila a propagovala zbrusu nový platební kanál, dala údajně pracovníkům zákaznického servisu pokyn, aby uživatele nasměrovali k nákupům ve hrách prostřednictvím webových stránek společnosti miHoYo, kde mohou přímo nakupovat digitální zboží, aniž by si společnost Apple brala podíl z prodeje.

Na to cupertinský gigant reagoval vyřazením aplikace fóra z obchodu App Store, ale tím snahy miHoYo neskončily. Dne 30. srpna miHoYo představilo nový miniprogram v Alipay. Stejně jako jeho krátce existující předchůdce byl nový způsob platby spuštěn bez velkých fanfár, vyjma několika krátkých příspěvků na čínské sociální síti Weibo, pročež odpovědí Applu se 11. září stalo zakázání této funkce pro uživatele iPhonů.

Tím se prozatím kruh uzavírá, ale firma Niko Partners, jež se zabývá výzkumem her, je toho názoru, že to brzy zkusí i další vývojáři. Svými pokusy o vlastní platby se miHoYo připojilo k rostoucí skupině globálních společností, které „vyvíjejí soustředěné úsilí o prosazení nákupů ve hrách mimo tradiční obchody s aplikacemi, aby zvýšily hrubé marže,“ řekl Daniel Ahmad ze společnosti Niko Partners pro The China Project a dále vyjádřil své očekávání, že se nejen na čínském trhu objeví i další výzvy podobného typu, a to nejen ze strany herního průmyslu.