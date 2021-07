Stáhněte si zdarma nový e-book o akciovém investování z pera burzovních expertů

Tisková zpráva: Akciové trhy se v minulém roce těšily z ohromného zájmu veřejnosti a tento trend se plynule překlenul i do roku 2021. Není se čemu divit – média si akciových trhů více všímala už před pandemií koronaviru, a to zejména ve spojení se silnými příběhy (např. Tesla a osobnost Elona Muska). Propad v souvislosti s koronakrizí z března minulého roku pak představoval pomyslné přilití benzínu do ohně. Nutno dodat, že to nebyl pouhý kanystr benzínu, nýbrž celý barel!

Index 500 největších firem v USA (S&P 500) se propadl o více než 30 % během jednoho měsíce, avšak od minim z 23. 3. 2020 už stihl vyrůst o bezmála 100 %. Bezprecedentní zásahy fiskální i monetární politiky v kombinaci s vakcinací zajistily uklidnění mezi burziány a trhy spokojeně rostou dál na nová maxima.

Nesmíme opomenout také nevídaný nálet tzv. redditových investorů, kteří vzali letos vybrané tituly útokem. Vydali se tak do boje proti velkým institucím (hedgeovým fondům), které ve velkém shortovaly některé akcie. Mezi ty nejzvučnější společnosti, jejichž akcie se dostaly do hledáčku investorů z redditové skupiny wallstreetbets, patří např. GameStop ($GME) nebo AMC Entertainment ($AMC).

Stalo se toho opravdu hodně a nikdo by vám neměl za zlé, kdybyste ztratili přehled o dění na trzích. V dobách, kdy reálné fundamenty a finanční aspekty nemají až takový vliv jako kult osobnosti, umělé zásahy centrálních bankéřů nebo redditová mánie, je i pro zkušené investory velmi těžké se zorientovat a učinit správné rozhodnutí.

Avšak ať se děje na trzích cokoliv, správná příprava je základním stavebním kamenem úspěchu. Trhy mohou zůstat iracionální déle, než my zůstaneme solventní a úkolem investora i tradera je přizpůsobit se daným tržním poměrům. Není potřeba se před nejistou situací schovávat – můžeme tím přijít o zajímavé příležitosti. A není ani žádoucí s nejistou situací zápasit a snažit se o nějaké husarské kousky – zbytečně se vystavujeme riziku možné vyšší ztráty.

To nejlepší, co může chytrý investor či trader udělat, je mít dobrý plán a perfektní přípravu – rozumět tomu, co se děje a umět své jednání přizpůsobit tomuto aktuálnímu dění. Zní to jednoduše, ale každému jistě hned dojde, že to až tak jednoduché není a z patra to asi jen tak někdo nevymyslí. Právě proto jsme společně s burzovními experty připravili e-book v PDF s názvem Investiční akcie v praxi, ke kterému se pojí také dvě doprovodná videa.

