Akciové portfolio Tomáše Vranky: Alphabet má stále velký potenciál!

Komerční sdělení: Tak jako každý měsíc, připravil analytik XTB Tomáš Vranka nový díl ze své série Akciové portfolio. V aktuální epizodě se zaměřil především na společnost Alphabet, jejíž akcie také přikoupil do svého vzorového portfolia. Co ho k tomuto nákupu vedlo?

V první řadě je třeba zmínit, že akcie Alphabetu (GOOGL.US) jsou součástí portfolia už dlouhou dobu. V minulosti akcie tohoto technologického giganta Tomáš nakupoval v červenci a září roku 2022 a v září 2023. Za toto období se akcie v portfoliu zhodnotily o 26 %. Nyní tedy do portfolia přibývá už čtvrtá pozice. Big tech společnosti ale díky AI boomu zažily v posledních měsících opravdu nevídaný růst a i přes nedávnou korekci se cena akcií pohybuje poměrně vysoko, příkup se tak může jevit jako riskantní volba, podle Tomáše má však Alphabet prostor k dalšímu růstu.

Firma má stále dominantní postavení v oblasti online reklamy a Google se stal prakticky synonymem pro internetové vyhledávání. Alphabet sdružuje velké množství produktů či služeb, které pravidelně využívají miliardy lidí. Příkladem je Chrome, vyhledávač Google, mobilní operační systém Android, Google Maps, Gmail, Google Photos, Google Drive a YouTube. Všechny tyto služby tvoří propojený ekosystém dobře fungujících služeb, které umožňují společnosti shromažďovat velké množství dat a využívat je k přesnému cílení reklamy, což jí vydělává peníze. Většina služeb má společné to, že je Alphabet poskytuje zdarma (i když samozřejmě existují například placené verze služby Disk Google a YouTube), ale uživatel za ně platí svými daty. Dlouhou dobu tvořil Google v této oblasti virtuální duopol s Metou, ale v posledních letech mu stále více konkurují například Amazon, Microsoft a Apple. Nicméně reklamní byznys Googlu stále slušně roste a zatím to nevypadá, že by byl ohrožen.

Cenový graf GOOGC.US. Denní svíčky

Zdroj: xStation

Kromě reklamního segmentu však Google podniká i v dalších oblastech. Velmi slušně roste segment cloudu – v této oblasti je třetím největším hráčem za společnostmi Amazon a Microsoft. V posledním čtvrtletí zde Google poprvé dosáhl tržeb ve výši 10 miliard USD a zisku 1 miliardy USD. Dalším zajímavým segmentem je prodej elektroniky. Google již před časem začal prodávat řadu chytrých telefonů Pixel a další zařízení (tablety, hodinky, sluchátka). Nejnovější generace však vypadá obzvlášť dobře a přichází s mnoha službami a funkcemi založenými na umělé inteligenci. Postupně to tedy začíná vypadat, že Google má ambice konkurovat i nejlepším světovým výrobcům chytrých telefonů, jako jsou Apple nebo Samsung. Google zatím na monetizaci elektroniky příliš netlačí, ale v minulosti i u jiných služeb často postupoval tak, že několik let počkal a až pak k monetizaci přistoupil. Kromě zmíněných segmentů má společnost i další ambice, například v oblasti zdravotnictví, autonomních systémů Waymo nebo v oblasti vědy. Firma je také silně přátelská k akcionářům, ve velkém odkupuje akcie a nedávno dokonce oznámila, že přistoupí k výplatě dividend.

Kromě Alphabetu se však v nejnovějším dílu Akciového portfolia Tomáše Vranky řešila i řada další témat jako například využití Apple watch ve zdravotnictví, budoucnost sociálních sítí nebo ETF na Ethereum.

