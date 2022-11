Akciové portfolio Tomáše Vranky: Věřím firmě Walt Disney kvůli síle její značky

Komerční sdělení: Poslední měsíc na akciových trzích přinesl určitou míru zklidnění navzdory počátečním výprodejům a akciové indexy začaly mírně růst, přesto nemusíme být z nejhoršího venku. Kromě toho má Velká Británie (opět) nového premiéra Rishi Sunak, který musí do této země přinést po letech stabilitu.

Zdroj: CBSnews

FED a novinky

Také jsme se od FEDu dozvěděli, že úrokové sazby budou pravděpodobně delší dobu na vyšších úrovních, což může mít negativní dopad na akcie. Sága kolem Elona Muska a Twitteru se konečně dořešila tím, že Musk Twitter nakonec koupil a samozřejmě nekončí ani problémy v Číně.

Investování je tedy v dnešní době opravdu složité, a právě proto jsme se rozhodli, že uspořádáme velkou Online Investiční konferenci, kde Vám několik přednášejících představí svůj pohled na současnou situaci, a kromě toho spolu budou jednotliví přednášející také diskutovat na toto téma.

U akcií, které máme v portfoliu, byl poslední měsíc relativně klidný. Hlavním tématem byla Výsledková Sezóna. V rámci ní některé firmy zmiňovaly podobné věci, například, že jim vadí silný dolar nebo že přistoupí ke snižování nákladů. Netrvalo dlouho a společnost Meta opravdu propustila 11 000 lidí. Také se objevily informace, že má Apple problémy s výrobou iPhonů v Číně kvůli místním COVID omezením a logistice. Společnost Intel udělala zase IPO své divize Mobileye.

Walt Disney – příležitost k nákupu?

Příležitosti na trhu samozřejmě stále jsou a v rámci našeho portfolia jsme přikoupili akcie společnosti Walt Disney. Tato pozice je jedna z nejstarších, kterou v portfoliu máme a akcie jsme přikupovali naposledy v dubnu 2022. Od té doby se fundamentálně v rámci firmy nic nezměnilo kromě toho, že akcie ještě mírně klesly. Od vrcholu se propadly o přibližně 50 %, nacházejí se v okolí covidových minim, a to navzdory tomu, že podle mého názoru má společnost mnohem lepší pozici než několik let dozadu.

Zdroj: xStation, XTB

Walt Disney se skládá ze dvou hlavních divizí. První jsou zábavní parky, hotely, lodě, prodej reklamních předmětů atp. Tento segment měl pochopitelně po příchodu covidu velké problémy, jelikož kvůli omezením byly zábavní parky, hotely či lodě buď zcela zavřené, nebo fungovaly ve výrazně omezeném režimu. Tato zařízení jsou však již ve velké míře otevřena, firma zvedla ceny za téměř všechny své služby a v tomto segmentu meziročně výrazně zvýšila tržby a zisky. V této oblasti to tedy vypadá, že je všechno v pořádku.

Druhou část firmy tvoří mediální segment. Sem můžeme zařadit filmová studia, duševní vlastnictví (práva na mnohé pohádky, filmy Marvel, Star Wars, National Geographic), televizní stanice a podobně. Tento segment měl po příchodu covidu také problémy, protože byla mnohá natáčení přerušena a mnoho filmů bylo do kin uvedeno se zpožděním. Covid však přinesl pro tuto firmu i pozitiva, jedním z nich byl rozmach streamování jako takového. Disney před pár lety spouštěl svou novou streamovací platformu Disney+ a právě covid způsobil, že měla tato služba výborný start.

Každým kvartálem od spuštění přibývají noví předplatitelé, avšak firma do služby stále investuje a první zisky se očekávají až v roce 2024, do té doby půjde o ztrátový projekt. Překlopit se do zisku má firmě pomoci snížení výdajů na marketing a obsah, příliv nových předplatitelů a výrazné zvýšení cen předplatného, ​​které přijde koncem letošního roku.

Tržby Disneyho jsou již výrazně vyšší, než byly před příchodem Covidu. Zisky jsou však z výše uvedených důvodů stále nedostačující, a i to je pravděpodobně důvod, proč jsou akcie ve výrazné slevě. Toto však nepovažuji za problém, ale spíše naopak, a právě proto považuji současnou situaci za vhodnou příležitost k nákupu.

Podrobnější informace o výše uvedených tématech naleznete v tomto měsíčním videu: Akciové Portfolio Tomáše Vranky.