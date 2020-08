Legendární investor Warren Buffett má v Apple podíl velký jako čtvrtina jeho vlastní investiční společnosti

Warren Buffett je ve světě investic už tak trochu ikonou. Vlastní společnost Berkshire Hathaway a je veřejností rozeznáván coby jeden z nejúspěšnějších investorů na světě. Jeho čisté jmění přitom aktuálně šplhá k hodnotě 80 miliard amerických dolarů. Mimo to je znám také tím, že vlastní velké procento akcií společnosti Apple. Podíl v Apple je dnes přitom asi stejně tak velký jako čtvrtina jeho vlastní investiční společnosti, která má aktuálně hodnotu 499 miliard amerických dolarů.

Dokážete si představit, že byste u tak velké společnosti, jakou Apple bezesporu je, drželi akcie v hodnotě kolem 113 miliard amerických dolarů? My bychom proti takové sumě rozhodně nic nenamítali. Berkshire Hathaway také vlastní určitou část hotovosti, konkrétně 147 miliard amerických dolarů. Když ji přičteme k tomu, co Buffetovi vydělal Apple, tak tyto dva zdroje financí představují dokonce nadpoloviční část celé hodnoty Berkshire Hathaway. I přesto, že se akciím Apple daří, však společnost Berkshire Hathaway na své hodnotě meziročně spadla o 9 %. Pod jejími křídly byste našli plno společností, např. Geico, Duracell, PacifiCorp, MidAmerican Energy, Marmon a mnohé další. Zajímavostí je, že pod sebou společnost Marmon, která je právě také součástí tohoto “balíčku” firem, spravuje dalších více než 100 společností. Docela propletená síť, co říkáte?

Ke konci června Buffett vlastnil přibližně 245 milionů akcií společnosti Apple, což mu dává krásný 6 % podíl ve společnosti. Ti, kteří nějaké akcie Apple v tuto chvíli vlastní, zažívají opravdové žně. Letos se jim totiž opravdu daří a zažívají svůj velkolepý cenový milník. Nelze se tedy divit, že byste v celém investičním portfoliu Berkshire Hathaway nenašli většího giganta, než kterým je právě Apple.

Ne vše je ale na první pohled růžové. I na skupině Warrena Buffetta se totiž letos značně podepsala globální pandemická krize. V jeho portfoliu byste totiž našli mnoho pojišťoven, zpracovatelských, maloobchodních a servisních firem. Jsou to právě ony, které v tomto období dostávají „pořádně zabrat“. Do jisté míry ale tuto negativní situaci vyvažoval právě Apple a jeho rostoucí cena akcií. Zrovna na tomto příkladu jde krásně vidět, kam se ubírá myšlení investorů (i těch tradičních) – zájem o investování do technologických společností neustále stoupá, zároveň ale dochází k odklonu od firem „tradičnějších“.