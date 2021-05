Investoři vzkazují Elonu Muskovi: Přestaň už tweetovat!

Na kurzy kryptoměn a jejich pohyb může mít vliv řada různých faktorů, mezi ty nejznámější a nejvýraznější patří zejména v poslední době bezpochyby ředitel společnosti Tesla Elon Musk. Na internetu se opakovaně objevují zprávy o tom, jak Musk dokáže svými příspěvky na Twitteru prakticky v reálném čase výrazně ovlivňovat popularitu jednotlivých kryptoměn, ať už se jedná o populární Bitcoin, nebo donedávna ještě relativně neznámý Dogecoin.

Ještě v průběhu minulého měsíce se hodnota některých druhů kryptoměn pohybovala relativně vysoko. Počátkem letošního roku se zase Bitcoin ocitl na svém historickém maximu, a to jen díky tomu, že se do něj rozhodl investovat právě Elon Musk, který se o tuto událost podělil na svém Twitteru – jak má ostatně ve zvyku – a později také oznámil, že za Teslu bude možné platit i v Bitcoinech. Letošní rok se teprve blíží ke své polovině, a Bitcoin spolu s Dogecoinem stihlo za tu dobu kvůli Muskovým tweetům potkat pár poměrně dramatických zvratů. Relativně nedlouho poté, co Tesla investovala do Bitcoinu, došel Musk k závěru, že Bitcoin není šetrný vůči životnímu prostředí, a že platby v této kryptoměně za Teslu nakonec přijímat nebude.

Počátkem tohoto měsíce si Elon Musk vzal na paškál pro změnu Dogecoin, o kterém promluvil v pořadu Saturday Night Live. Muskova poznámka o tom, že vzestup Dogecoinu na sebe zajisté nenechá dlouho čekat, se také neobešla bez následků, a když Musk o něco později spustil na svém Twitteru hlasování o možné platbě dogecoiny za Teslu, rozpoutal hotové šílenství. „Komentářům Elona Muska ohledně kryptoměn nevěnujte pozornost, minimálně ne dlouhodobě,“ upozorňuje William Quigley ze společnosti Magnetic. Řada investorů poukazuje na Muskův tweet o bitcoinu coby na zlomový bod největšího kolapsu Bitcoinu v historii. Investoři zároveň Muska žádají o to, aby již přestal tweetovat o kryptoměnách.