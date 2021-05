Teslu si možná půjde koupit i za dogecoiny

Pokud sledujete svět kryptoměn alespoň po očku, určitě vám neuniklo šílenství kolem měny dogecoin, které v posledních několika dnech proběhlo. Ačkoliv byla tato měna založena spíše z recese, o čemž ostatně svědčí i její inspirace psíkem Shiba Inu, o víkendu “vyletěla” na 0,68 dolaru za jeden dogecoin, což je vzhledem k tomu, že na začátku dubna byla její hodnota 0,05 dolaru za “minci” úctyhodný růst. Myslí si to i šéf Tesly Elon Musk, který zřejmě přemýšlí nad tím, zda za ní nezačít prodávat jeho elektromobily.

Popichování dogecoinu Muskem začalo už o víkendu, kdy zavtipkoval v jedné z televizních show o tom, že tato měna vyletí svou hodnotou až na Měsíc. Před pár hodinami pak na svém Twitteru spustil hlasování o tom, zda by měla začít Tesla přijímat objednávky na své vozy s platbou právě v dogecoinech. Tento nápad se lidem evidentně velmi zalíbil, jelikož už po zhruba 10 minutách celkem 80 % ze 400 000 hlasujících uvedlo, že by Tesly za dogecoiny přivítali. Míč je tedy tedy na Muskovi, který o nové možnosti platby za své vozy zřejmě rozhodne.

Takto by to vypadalo, kdyby Musk postavil zábavní park:

Pokud by Tesla začala skutečně dogecoiny za své elektrovozy přijímat, je prakticky jasné, že by tím hodnotu měny vystřelila na velmi zajímavé hodnoty. Jejím přijímáním by jí totiž de facto jako první velká společnost vyjádřila podporu, což by zcela určitě spustilo vlnu investic do ní a s tím spojený cenový růst. Musk je navíc v tomto směru velmi odvážný, takže by zřejmě nebylo příliš divu, kdyby dal dogecoinu za Tesly zelenou. Vše ale v tomto směru samozřejmě ukáže až čas.