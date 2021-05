Teslu už si za bitcoin nekoupíte

Investujete do bitcoinu s vidinou, že si za něj jednoho dne koupíte Teslu? Pak pro vás máme velmi špatnou zprávu. Dnes v noci totiž šéf této automobilky Elon Musk na svém Twitteru uvedl, že s prodeji elektrovozů za bitcoiny Tesla končí. Nikoliv však proto, že by jim nevěřila, ale proto, že si uvědomuje dopad jejich těžby na životní prostředí. Ten je totiž čím dál tím větší a samozřejmě ryze negativní.

V oficiálním vyjádření napsal Musk konkrétně to, že jej a jeho společnost znepokojuje při těžbě kryptoměn primárně využívání fosilních paliv, které jí zajišťují energii. Největším problémem je pak dle něj uhlí, které má nejvyšší emise ze všech paliv. Ačkoliv dle svých slov stále věří, že mají kryptoměny zajímavou budoucnost, nemyslí si, že by měla přijít na úkor něčeho tak důležitého jako je životní prostředí. Poměrně zajímavé je pak to, že Musk dle všeho stále věří, že se dopad těžby na životní prostředí do budoucna sníží, jelikož zatím žádné bitcoiny vlastněné Teslou prodávat nechce. Naopak je rád začne po zlepšení situace opět využívat.

Poté, co Musk na Twitteru plány Tesly oznámil (byť bez jakéhokoliv termínu), začala hodnota bitcoinu pozvolna klesat, přičemž pokles bude zřejmě pokračovat ještě po celý dnešek. Na jaké úrovni se zastaví je nicméně v tuto chvíli zcela nejasná – investoři totiž mohou zpanikařit a bitcoinu se zbavovat ve velkém, nebo je naopak nechá krok Tesly ve většině případů relativně chladným a žádná katastrofa se nestane.