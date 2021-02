Kryptoměny by Applu mohly vydělat více než Apple Car

Automobilka Tesla nedávno oznámila, že investovala vysokou částku do bitcoinu, že má v plánu v budoucnu přijímat také platby v této měně. Tento krok inspiroval k investici do bitcoinu také řadu dalších jedinců i firem, a společnost RBC Capital Markets v souvislosti s kryptoměnami tento týden uvedla, že kdyby Apple zahájil burzu kryptoměn financovanou nákupem bitcoinů, jednalo by se možná o chytřejší krok, než jakým je výroba Apple Car.

Analytik Mitch Steves v nejnovější zprávě pro investory uvedl, že Apple by na trhu kryptoměn mohl vydělat více než 40 miliard dolarů, a učinit tak ze Spojených států bezkonkurenčního vedoucího hráče na tomto poli, a to hned na několik příštích dekád. Ideálním prostředím pro operování s kryptoměnami je podle Stevese nativní aplikace Wallet. Steves v této souvislosti dále upozorňuje na to, že i kdyby se do transakcí zapojilo „jen“ 200 milionů zákazníků Applu, stále by se jednalo o několikanásobně vyšší uživatelskou základnu ve srovnání s platformou Square. Co se Apple Car týče, je Steves toho názoru, že by se pro firmu mohlo rozhodně jednat o výbornou dlouhodobou příležitost. Steves je ale zároveň také přesvědčen o tom, že snaha konkurovat Elonu Muskovi a jeho Tesle v oblasti výroby elektromobilů by mohla být pro Apple mnohem riskantnější než spuštění vlastní burzy kryptoměn.

Mitch Steves dále uvádí, že dominantní postavení společnosti Apple na poli technologií by mohlo také vyřešit řadu problémů se stávajícími burzami kryptoměn. Steves je navíc přesvědčen o tom, že Apple by měl v této oblasti relativně slabou konkurenci. Pokud by se Apple dokázal etablovat na trhu kryptoměn, snížilo by se také podle Stevese riziko, že by Spojené státy mohly zavést opatření, omezující nebo dokonce zakazující obchodování s bitcoinem.