Akciové portfolio Tomáše Vranky: Nákup tech giganta s 30% slevou!

Tisková zpráva: Rok 2022 je za námi a zpětně můžeme říci, že jsme se během něj určitě nenudili. Nudný ale nebyl ani samotný závěr roku, který přinesl například výrazný růst forexového páru EUR/USD. Centrální banky po celém světě totiž nadále zvyšují úrokové sazby, aby bojovaly s inflací, takže je živo napříč všemi trhy.

Zejména pro Evropu je pak pozitivní hlavně fakt, že se ceny mnoha energetických komodit vracejí do normálu – např. ceny evropského zemního plynu se nacházejí na úrovních, kde byly před začátkem války na Ukrajině. Trhy určitě rozhýbe i příchozí Výsledková Sezóna, kterou budeme komentovat formou videí.

V Číně také končí přísné lockdowny, což by na jedné straně mělo zlepšit ekonomickou situaci v zemi a logistické procesy. Na straně druhé to zatím vypadá tak, že rozvolňování opatření v Číně je rychlé a v důsledku toho zde výrazně stoupá počet nakažených lidí.

Závěrem bych možná dodal, že akciové trhy mají za sebou nejhorší rok od krizového roku 2008, což by ale nemělo dlouhodobého investora stresovat – právě naopak! Více o roku 2022 a výhledu na rok 2023 si povíme v mém videu, které je již nyní k dispozici.

No a jaký je vývoj mých akciových pozic v portofliu? A kterou akcii jsem přidal do svého portfolia hned na úvod roku? To se také dozvíte v mém nejnovějším videu – přístup k němu získáte zdarma ZDE: https://cz.xtb.com/akciove-portfolio-tomase-vranky

Nezapomeňte! XTB nyní všem nově založeným klientům dává akcii zdarma! Registrace je dostupná ZDE.