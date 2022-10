Akciové indexy jsou v pohybu. Stojí za to je krátkodobě obchodovat? A pokud ano, jakým způsobem?

Komerční sdělení: V posledních týdnech a měsících pozorujeme na indexech velmi vysokou volatilitu. S tím, jak se několika procentní denní pohyby stávají stále častější, vystává otázka; jak tuto současnou situaci využít ve svůj prospěch? Sezónní tradeři forexu, komodit a dalších instrumentů bezesporu vítají tyto pohyby, ale i pro traderské nováčky mohou být zajímavou příležitostí.

Pro řadu lidí jsou akciové indexy především instrument spojený s dlouhodobou investicí, valná část současných investičních „guru“ už dlouhou dobu propaguje pravidelné investování do ETF založeném právě na indexu S&P 500 a dalších. Z dlouhodobého hlediska je toto bezpochyby validní investiční strategie, která v dlouholetém časovém horizontu statisticky přináší úspěchy. Současná situace nicméně tomuto stylu příliš nenahrává, S&P 500 se nyní nachází zhruba na stejných hodnotách, jako před dvěma roky, tedy každý, kdo začal s pravidelným investováním do tohoto indexu v rámci posledních dvou let, je v červených číslech. Z historie víme, že obrat přijde, tak jako vždy předtím. Bohužel ale nevíme, kdy tento obrat očekávat. I když se tento medvědí trh může zdát dlouhý, v minulosti období stagnace trvaly někdy dlouhá léta, klidně i celé desetiletí, toto může být opravdu pouze začátek. V takové situaci krátkodobé obchodování i s malou částí portfolia může představovat potřebnou alternativu nebo diverzifikaci.

Pokud se tedy rozhodneme pro krátkodobé obchodování indexů, co to pro nás znamená? Trading se v mnohém od dlouhodobého investování liší, a to i v případech, kdy se bavíme stále o tom samém indexu, například S&P 500. Hlavní výhodou je možnost profitability v jakémkoliv prostředí. Pokud koupíme ETF, jsme ve většině případů vázáni na růst ceny, v rámci tradingu můžeme mít úspěšné obchody, když jde trh nahoru, dolu anebo třeba i do strany.

S tím je ale spojena i řada specifikací; indexové deriváty obsahují páku, díky které i krátký časový horizont může přinést velké zisky. Z druhé strany ale páka samozřejmě prohlubuje i potenciální ztráty, pokud jde trh proti nám. Je tedy vždy potřeba vyšší opatrnost, správný money management a celkově větší aktivita v porovnání s pasivním investováním.

Jelikož je toto téma na jeden článek moc rozsáhlé, XTB ve spolupráci s Tomášem Mirzajevem a Martinem Stiborem připravila pro zájemce bezplatný e-book Strategie pro krátkodobé obchodování akciových indexů, který vysvětluje základy a běžné strategie. Pro začátečníky je také možnost vyzkoušet si u XTB obchodování v rámci testovacího účtu bez nutnosti plné registrace.