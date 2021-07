ŽIVĚ: Sledujte start Jeffa Bezose do vesmíru

Jeff Bezos má dnes velký den. Miliardář a zakladatel Amazonu vyrazí dnes v 15:00 našeho času do vesmíru. Bezpilotní raketa New Shepard společnosti Blue Origin vystartuje z kosmodromu na západě Texasu. Po třech minutách se odpoutá modul s posádkou a vystoupá nad hranici 100 kilometrů. Na oběžnou dráhu se posádka sice nedostane, užije si ale ovšem jedinečný výhled a až čtyři minuty ve stavu beztíže. Nosná raketa by měla přistát po sedmi minutách od startu asi tři kilometry od místa vzletu. Modul s posádkou přistane po deseti až dvanácti minutách. Všemu předcházelo bohaté testování. Raketa let uskutečnila již celkem patnáctkrát. Nyní to ale bude prvně s lidskou posádkou.

Tu bude tvořit čtveřice lidí. Kromě samotného Jeffa Bezose poletí jeho bratr Mark. Dále dvaaosmdesátiletá Wally Funková, která se stane nejstarším člověkem, který se kdy do vesmíru podíval. Posledním členem posádky je teprve osmnáctiletý Nizozemec Oliver Daeman, který se stane naopak nejmladším člověkem, který kdy byl ve vesmíru. Ten je náhradníkem za vítěze aukce, který let vydražil za téměř 600 milionů korun. Poletí ale jindy, jelikož momentálně je časově vytížen. Modul může v budoucnu pojmout až šest lidí. Pokud vás let zajímá, níže můžete nalézt odkaz na živý přenos.