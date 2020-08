Jak pomohly iPady posádce Crew Dragon při cestě na ISS a zpět na Zemi

Pokud jste v neděli sledovali návrat posádky Crew Dragon z ISS na Zemi, možná jste si při záběrech z kabiny všimli toho, že kosmonauti na palubě vesmírného modulu používají tablet. Ti bystřejší z vás pak určitě skrze jeho odemykací rozhraní či domovskou obrazovku odhalili i to, že se jedná o tablety z dílny Applu – konkrétně pak iPady mini. V čem všem astronautům tablety pomáhají?

Jejich hlavním údělem na palubě je rychle poskytovat astronautům potřebné informace skrze nejrůznější digitální manuály vytvořené pro určité situace při vesmírných letech. Pokud se tedy dostanou do potíží či si jen potřebují něco ověřit, stačí se jen podívat do iPadu a měli by v tom mít jasno. Poměrně zajímavé je to, že zatímco v minulosti bylo ovládání raket založeno na klasických fyzických tlačítkách, u Crew Dragon jste si mohli všimnout moderního kokpitu s dotykovým ovládáním, které se ve své podstatě podobalo právě ovládání na iPadu. Právě dotykovému ovládání proto musely být přizpůsobeny skafandry posádky – respektive rukavice, které měli astronauti během cesty na sobě. Kromě toho se pak na skafandrech objevila i speciální kapsa, do které si mohou astronauti své tablety vložit, aby je měli v případě nutnosti neustále při sobě.

Tablet se na videu objeví například v čase 49:30:

Nic není dokonalé

Ani sebelepší technologie však nejsou dokonalé, o čemž se při návratu přesvědčili i samotní astronauti. Bobovi Behnkenovi totiž začala na jeho iPadu zlobit aplikace z dílny SpaceX, která mu měla dle všeho zobrazovat časovou osu letu. Místo toho však vykazovala chybovou hlášku, která odkazovala na nefunkční Safari kvůli připojení k internetu. Kvůli tomu se navíc později ukázalo jako problém zachytit poslední vesmírné snímky přes tablety, jelikož si ani astronauti a ani řídící středisko nebylo jisté, zda dojde k jejich uložení tak, jak potřebují. Celý problém byl nakonec zdárně vyřešen přeposláním fotek a zřejmě screenshotu časové osy z Behnkenova iPadu přes AirDrop jeho kolegy Dougha Hurleyho.

Je jasné, že do příštího letu Crew Dragon zkusí SpaceX veškeré mušky, které astronauty sužovaly (nejen) na iPadech během letu odstranit. Zda a potažmo jak se jí to povede nám však takřka 100% neprozradí. Tablety pro cesty do kosmu jsou totiž zcela určitě speciálně softwarově i hardwarově upraveny, aby byly jednak naprosto odolné vůči jakékoliv snaze o jejich hacknutí a zároveň aby neměly problémy s funkčností v nestandardních podmínkách, ve kterých je jejich výrobce neměl šanci otestovat. I tak je však svým způsobem úžasné, že zařízení, kteří mají mnozí z nás doma a používají jej mnohdy k triviálním úkonům typu konzumace YouTube či Facebooku bude důležitou součástí letů do vesmíru.