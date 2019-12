ŽIVĚ: Boeing posílá do vesmíru raketu, sledujte její start

Společnost Boeing, která je známá především ve spojitosti s dopravními letadly, posílá do vesmíru svou první raketu zvanou Boeing CST-100 Starliner. Jedná se o bezpilotní let. Boeing chce demonstrovat, že může NASA nabídnout komerční lety do vesmíru. Raketa Starliner je vynášena do vesmíru raketou Atlas V. Pokud vše půjde dobře, po konci mise by měl Starliner bezpečně přistát v Novém Mexiku. Byť má Boeing s NASA již podepsanou smlouvu, o post „jedničky“ bojuje se SpaceX, která je daleko dále. Nyní cesty na Mezinárodní vesmírnou stanici zařizují pro NASA ruský Sojuz.