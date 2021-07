Rusové si pohrávají s myšlenkou vybudovat na Marsu jadernou elektrárnu

Dceřiná společnost ruské kosmické agentury Roskosmos Arsenal Design Bureau přišla s ambiciózním plánem. Odborníci přišli s návrhem vybudovat na rudé planetě jadernou elektrárnu, která by v budoucnu poskytovala základnám přísun energie. Společnost by v tomto případě využívala remorkér Zeus, jenž je navržen tak, aby za pomoci jaderného napájení doručoval náklad po celé Sluneční soustavě. Rovněž v tomto roce padl návrh, že by stroj hledal život na jiných planetách. Myšlenka Arsenal Design Bureau je ale během na dlouhou trať. Letové zkoušky remorkéru Zeus jsou plánovány kolem roku 2030.