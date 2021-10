Na 14:30 našeho času je naplánován další komerční let do vesmíru raketou New Shepard patřící společnosti Blue Origin. Čtyřčlenná posádka zahrnuje Dr. Chris Boshuizena, Glena de Vriese, Audrey Powers a Williama Shatnera, který se ve svých 90 letech stane nejstarším člověkem, který kdy byl ve vesmíru. Let můžete sledovat živě v odkaze pod článkem.