Opustí Apple kvůli patentovým sporům trh ve Velké Británii?

V případě, že bude společnost Apple přinucena po nedávno prohraném soudním sporu zaplatit patentovému trollovi příliš vysokou částku, mohlo by to pro ni znamenat také nutnost opuštění britského trhu. Společnosti Optis Wireless se minulý měsíc podařilo na Applu vysoudit závratných 506 milionů dolarů, tím pro ni ale spor s cupertinským gigantem neskončil, a kvůli patentům, souvisejících s LTE technologií, požaduje další pokutu v řádech miliard dolarů.

Server This is Money počátkem tohoto týdne informoval o tom, že Applu v současné chvíli hrozí nejen pokuta ve výši sedmi miliard dolarů, ale také nutnost odstoupení z britského trhu. Na možnost opuštění britského trhu poukázali samotní právníci Applu. Pokuta ve výši sedmi miliard dolarů, kterou možná bude Apple muset zaplatit kvůli technologiím, použitým v jeho iPhonech, je podle nich „komerčně nepřijatelná“. Společnost Optis žaluje Apple kvůli údajnému porušení patentů, a pokutu vyžaduje kvůli tomu, že jí Apple odmítl uhradit licenční poplatky za využití standardizované technologie u svých smartphonů.

To, že Apple skutečně porušil dva z patentů společnosti Optis, potvrdil ve zmíněném řízení i soudce Nejvyššího soudu. U soudu ale padlo ještě další zajímavé rozhodnutí –výše pokuty, kterou bude Apple muset případně zaplatit, bude aplikovatelná nejen na území Velké Británie, ale po celém světě. Soud vyslovil jasnou pochybnost ohledně toho, že by Apple byl skutečně nucen opustit britský trh. Právnička společnosti Apple Marie Demetriou uvedla, že firma je schopná rozhodnout se, zda je pro ni komerčně přijatelnější na trhu zůstat, nebo jej opustit. „Může se stát, že některé soudem stanovené podmínky budou zkrátka komerčně neakceptovatelné,“ dodala. Představa, že se společnost Apple opravdu stáhne z britského trhu, je sice poměrně bizarní, tento konkrétní případ ale jasně svědčí o tom, že je zapotřebí provést celosvětovou reformu, co se patentů týče.