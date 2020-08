Apple má na krku další astronomickou pokutu

Jablečná společnost se dnes a denně potýká na pravidelné bázi s jedním neduhem, který spočívá v konstantním přívalu žalob, nařčení a stížností uživatelů. Ačkoliv se v mnoha případech Apple pomocí nejrůznějších kliček vyhnul jakýmkoliv komplikacím a potížím, nyní takové štěstí neměl. Dosud se totiž právníci tohoto technologického giganta činili a dokázali se vyvléct takřka z jakéhokoliv soudního sporu, který se týkal patentů. Stačilo zkrátka poukázat na příliš obecné pojmy, nebo se vůči rozhodnutí odvolat a spoléhat na to, že soud odvolání přijme. Tentokrát však společnost slízne pořádně tučnou pokutu za porušení LTE patentu výrobce PanOptis a sdružené firmy Optis Wireless.

Štěstí Applu příliš nepřeje, alespoň tedy na soudní scéně. Společnost totiž absolvovala první osobní soud od doby vypuknutí koronavirové pandemie a ihned si odnesla verdikt, který tohoto giganta donutí z kasičky vysypat neuvěřitelných 506 milionů dolarů. Ačkoliv se zdaleka nejedná o nejvyšší pokutu, stále se jedná o poměrně zbytečný výdaj, který si Apple mohl odpustit. Stačilo by neporušit patent společnosti PanOptis a Optis Wireless, který spočíval v LTE technologii. Tu následně jablečná společnost využila v iPhonech, iPadech a Apple Watch, kde je přítomnost LTE naprostým standardem. Apple pochopitelně oponoval tím, že tento způsob připojení využívá řada dalších výrobců a nejedná se o důkaz porušení patentu.

Na druhou stranu, v tomto případě se musíme klonit spíše k Optis Wireless. Společnost totiž chtěla vyjít Applu vstříc a sama nabídla svému sokovi jednání o licenčních podmínkách, kdy by za směšnou částku výrobce optických kabelů a síťových adaptérů jablečné společnosti umožnil využívat globální, celosvětovou licenci. Na základě toho by Apple mohl bez omezení využívat součástky pro příjem LTE a nebyl by de facto ničím vázaný. To ale představitelé odmítli a slušně řečeno poslali Optis Wireless k šípku. Jejich neospravedlnitelné chování pak vyústilo k bezmezné využívání technologie LTE a následnou žalobu, k níž se zoufalý výrobce nakonec uchýlil. Tak či onak, Apple si za tento přešlap vysloužil pokutu v hodnotě 506 milionů dolarů jako odškodné.