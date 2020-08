Soudní válka mezi Applem a Koss nebere konce

Situace jablečné společnosti je v poslední době přinejmenším tristní. Na hlavu Applu se totiž snáší jedna žaloba na druhou a příliš růžově na tom není ani z hledsika hardwarové stránky a prodejů, jelikož se konečně naplno projevila síla koronavirové pandemie. Přesto to ale představitele nezastavilo a výrobce se za každou cenu snaží uhájit svou pozici na trhu, ať už nejrůznějšími společenskými iniciativami, nebo přicházením s novými patenty. Právě druhý jmenovaný způsob ale Apple zadělal na pořádné problémy, když ho společnost Koss, vyrábějící poměrně dostupná a kvalitní sluchátka, označila z porušení patentu. Kalifornský gigant se ale jen tak nedá a proti rozhodnutí se odvolal, jako protiútok navíc společnost použila obdobný patent.

Je to teprve necelý měsíc, co se společnost Koss, známá především díky vysoce kvalitním náhlavním sluchátkám, rozhodla konečně zakročit a v Texasu podala oficiální žalobu na Apple. Podle ní totiž společnsot porušila rovnou několik patentů týkajících se bezdrátové technologie, již následně Apple využil v modelech AirPods, AirPods Pro a Beats. Smršť nicméně odnesla i další zařízení, včetně HomePodu a Apple Watch. Naštěstí však soud prozatím hraje do karet jablečné společnosti, jelikož je 5 z 6 položek žaloby neplatných a Apple údajně žádný patent porušil. Mírného přešlapu se dopustil pouze v jednom případě, kdy v roce 2017 obě společnosti projednávaly podmínky případného licencování technologií a domluvily se na vzájemné mlčenlivosti.

Výrobce Koss jako první nabídl Applu psanou smlouvu, která by jasně obě strany zavazovala k mlčenlivosti a nezneužití patentů druhé společnosti. To však Apple taktně odmítl a místo toho navrhl ústní dohodu, na což firma Koss nakonec přistoupila. Nyní se ale dostáváme k podstatné kličce, která by zamotala hlavu i zkušeným právníkům. Jablečná společnost totiž tuto skutečnost úplně překroutila a použila ji proti svému nynějšímu protivníkovi. Konkrétně pak Apple zmiňuje to, že cokoliv řečeného během jednání nelze následně použít proti druhé straně, čehož se však Koss během žaloby dopustil. Apple tak výslovně požádal právníky výrobce, aby u soudu nezneužívali ústní dohody a nepoužívali proti technologickému gigantovi nic, co bylo během jednání vyřčeno. Tak či onak si na výsledek a verdikt ještě nějakou dobu počkáme, vzhledem k tomu, že se podobné spory táhnou poměrně dlouhou dobu.