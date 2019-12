Apple vyrazil v Evropské unii do boje proti zneužívání patentů

Sedmadvacet technologických a automobilových společností si stěžuje v dopise Evrospké komisi ohledně zneužívání patentů jinými subjekty na poli technologií. Jedná se o společnosti jako Apple, Cisco, Daimler či BMW, které naléhají na evropské úředníky, aby si posvítili na společnosti, které dle názoru signatářů zneužívají patentový systém. Zároveň jde o nepřímý vzkaz společnostem, které odmítají udělit licence na základní patenty za spravedlivých podmínek.

V dopise není žádná konkretní společnost jmenována, ovšem byl vytvořen poté, co Nokia odmítla licencovat autodíly pro své autonomní automobily. Společnosti tvrdí, že nedostatek patentových licencí potlačuje inovace a odrazuje „nové hráče“ od vstupu na trh. „Praxí některých společností je udělovat patentové licence pouze určitým firmám. To brání novým společnostem z technologického odvětví v plánování investic do výzkumu, vývoje a samotného vstupu na trh,“ stojí v dopise, pod kterým jsou jedny z největších technologických společností světa podepsané. .

Společnosti v písemnosti dále vyzývají Evropskou komisi, aby přijala rozhodná opatření, která zajistí, aby evropské právo chránilo inovace ve všech průmyslových odvětvích. Není pochyb o tom, že podobný dopis několika technologických společností je naprostým unikátem. Signatáři rovněž dodávají, že sami do technologického výzkumu investovali celkem 45 miliard eur. S patentovými spory je kříž. Jistě si vzpomínáte na právní bitvu mezi Qualcommem a Applem, který ale velmi neočekávaně skončil smírem a zpětvzetím veškerých vzájemných žalob.