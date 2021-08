Problém pro Apple? Jeho řady opustili dva klíčoví inženýři

Ačkoli je pravdou, že Apple tu a tam nějakou „velkou rybu“ do svých zaměstnaneckých řad uloví, také samozřejmě platí, že tu a tam nějakého zaměstnance ztratí. Známý novinář Mark Gurman z Bloombergu píše, že divize iCloudu a Health Applu zaznamenaly ztrátu dvou jmen.

Podle zpráv odešla Emily Fox, která měla na starosti výzkum AI v oblasti zdraví. Namířeno má na univerzitu, přičemž se tak má stát později v tomto roce. Další ztrátou je odchod Ruslana Meshenberga, jenž byl lídrem týmu cloudové infrastruktury společnosti Apple. Do Applu přišel z Netflixu. Nyní zamíří do Googlu. Mark Gurman nabízí několik možností vysvětlení, proč Apple v poslední době opouští více lidí než obvykle. Tou pozitivní variantou je skutečnost, že Apple přibral značné množství inženýrů z Netflixu, Amazonu Googlu a dalších. Přirozeně tak zde není místo pro všechny a někdo musí odejít. Pesimistický scénář hovoří o nuceném odchodu kvůli zveřejnění kontroverzní politiky back-to-office. Vzhledem k tomu, že pandemická situace se ve Spojených státech zhoršuje, je odložen i návrat do kanceláří. Další možností je, že si výše uvedení zaměstnanci mysleli, že práce není perspektivní. A co si budeme povídat, divize iCloudu asi nejzáživnější nebude. Jiné je to ovšem u Apple Health a oddělení AI. Tak či onak, dva zaměstnanci Apple opustili a my jen můžeme doufat, že za ně bude nalezena adekvátní náhrada.